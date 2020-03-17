الأسهم الأمريكية تستعيد توازنها.. داو جونز يصعد 5%

عوضت الأسهم الأمريكية جزءا من خسائرها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وصعد مؤشراتها الرئيسية الثلاثة من إعلان الحكومة الأمريكية إمكانية ضخ 2 تريليون دولار للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وكانت مؤشرات البورصة الأمريكية الرئيسية الثلاثة قد هوت بنحو 12% خلال تعاملات الأمس في أكبر معدل تراجع في جلسة واحدة منذ 1987.

وبحسب بلومبرج، زاد المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1048.8 نقطة أو 5.2% ليسجل 21237.98 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 143.06 نقطة أو 6% ليسجل 2529.19 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 430.19 نقطة أو 6.23% إلى 7334.78 نقطة.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال إن الإجراءات الاقتصادية التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا قد تضخ تريليون دولار في اقتصاد الولايات المتحدة.

وتابع عقب اجتماع مع أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ “وضعنا مقترحا على الطاولة سيضخ تريليون دولار في الاقتصاد.. دعوني أقول إن هذا مزيج من القروض”.

وأوضح: “هذا مزيج من المدفوعات المباشرة للأفراد. مزيج من خلق السيولة للشركات الصغيرة.“