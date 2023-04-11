الأسهم الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم

استهلّت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع طفيف، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم التي قد تحدد الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بالسياسة النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.23 نقطة، عند الفتح إلى 33586.75 نقطة.

وبدأ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول على ارتفاع 1.18 نقطة، أي 0.03% عند 4110.29 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع عند الفتح 4.11 نقطة، أي 0.03% إلى 12080.24 نقطة.