الأسهم الأمريكية ترتفع في ختام التعاملات وسط تفاؤل بشأن سقف الدين

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشدة في ختام تعاملات يوم الأربعاء مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق محتمل لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار ومع انتعاش أسهم البنوك مما هدأ المخاوف من تفاقم أزمات القطاع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم الجمهوريين بالكونجرس كيفن مكارثي يوم الأربعاء على عزمهما التوصل لاتفاق قريبا لرفع سقف الدين وتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها الذي قد يؤدي لتداعيات اقتصادية كارثية.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعا 48.85 نقطة أو 1.19 % إلى 4158.75 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 157.51 نقطة أو 1.28 % إلى 12500.57 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 410.64 نقطة أو 1.24 بالمئة إلى 33422.78 نقطة.