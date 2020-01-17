الأسهم الأمريكية ترتفع اليوم الجمعة بدعم من انتعاش التفاؤل بشأن أرباح الشركات

تزايد المؤشرات الدالة على قوة الاقتصاد الصيني

ارتفعت الأسهم الأمريكية لتسجل قممًا قياسية جديدة في تداولات اليوم الجمعة بدعم من انتعاش التفاؤل بشأن أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية والمؤشرات الدالة على قوة الاقتصاد الصيني الذي لحقته أضرار جراء الحرب التجارية الممتدة مع الولايات المتحدة.

ثقة المستثمر

وانتعشت ثقة المستثمر، الأسبوع الحالي، بعد أن نفذت أكبر قوتين اقتصاديتين الخطوة الأولى نحو تهدئة نزاع استمر 18 شهرًا بعد إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

الاقتصاد الصيني

وأظهرت البيانات الاقتصادية تحسن الأداء الاقتصادي الصيني رغم تسجيله، العام الماضي، أضعف مستوياته خلال الـ30 عامًا الماضية.

وبفضل هذا واصلت الأسهم العالمية تحقيق مكاسب لليوم الخامس.

بناء المساكن

وأظهرت البيانات الأمريكية صعود نشاط بناء المساكن في ديسمبر ليصل إلى أعلى مستوياته خلال 13 عامًا.

ويدل هذا على أن مسيرة تعافي سوق الإسكان تسير في الاتجاه الصحيح، في ظل تراجع أسعار قروض الرهن العقاري.

وقال بيتر كارديلو، خبير الأسواق لدى شركة سبارتن كابتل سيكيورتيز: “تتوفر هناك الكثير من الحماسة المدعومة من الأرباح والبيانات القوية التي تدعم السوق”.

قمم قياسية



وبلغت المؤشرات الثلاث الرئيسية قمم قياسية في ختام تعاملات الثلاثاء، وذلك بفضل صعود مؤشر ستاندر اند بورز 500 متخطيًا الـ3,300 نقطة للمرة الأولى بدعم من أسهم التكنولوجيا ومبيعات التجزئة القوية.

داو جونز

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.12% ليصل إلى 29,333.87. وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 0.20% ليصل إلى 3,323.29 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.16% ليصل إلى 9,371.90 نقطة.

موجة بيعية

وقال كارديلو إن عمليات شراء الأسهم من السوق تخطّت الحدود متوقعًا بدء موجة بيعية في وقت ما.

وارتفعت أسهم البنوك مطلع الأسبوع الماضي بينما أوردت شركة شولينبرجر لخدمة حقول البترول أرباحا فصلية تفوق التوقعات. وارتفعت أسهمها بنسبة 2.1%.

أرباح الشركات

ويتوقع المحللون تراجع أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 0.8% في الربع الأخير من العام الماضي.

ومقابل هذا، يتوقع المحللون تحقيق نمو بنسبة 5.8% في الربع الأول من 2020.

ألفابيت

وارتفعت أسهم شركة ألفابيت المملوكة لشركة جوجل بنسبة 1% لتواصل مكاسبها بعد أن أصبحت رابع شركة أمريكية تحقق قيمة سوقية أعلى من 1 تريليون دولار الخميس.

وهبط مؤشر داو جونز لشركات المواصلات بنسبة 0.5% بعد إيراد أرباح مخيبة للآمال من شركة جيه.بي. هنت لخدمات الممواصلات وشركة كانساس سيتي سثرن وشركة سي.اس.اكس كورب.