الأسهم الأمريكية ترتفع اليوم الثلاثاء بدعم من تحديد موعد الاتفاق التجاري

ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الثلاثاء، لتستعيد خسائرها المبكرة، جاء هذا مدعومًا من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعد ومكان التوقيع على اتفاق التجارة الأمريكي الصيني الذي طال انتظاره.

تدوينة ترامب

وكتب الرئيس ترامب مدونة على موقع تويتر تشير إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري سيتم توقيعه يوم 15 يناير في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب أنه سيسافر، في وقت لاحق، إلى بكين؛ لبدء مفاوضات المرحلة التالية من الاتفاق.

أسهم التكنولوجيا

وصعدت أسهم التكنولوجيا الحساسة للمعاملات التجارية مثل آبل، وأسهم هذا في تقديم أكبر دعم لمؤشر ستاندر اند بورز 500 الذي يتجه لبلوغ أفضل عام له منذ عام 2013، وثاني أفضل عام خلال عقدين.

سياسة توسعية

وانتهج بنك الاحتياط الفيدرالي سياسية نقدية توسعية كما وردت إشارات اقتصادية ايجابية.

وأسهم هذا في انتعاش كبرى المؤشرات الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال الشهر الحالي.

انتعاش التصنيع

وكشفت أحدث البيانات التي صدرت عن الصين انتعاش نشاط التصنيع في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي. وجاء هذا مدعومًا بشكل جزئي من الطلب الموسمي.

نمو الأرباح

ووردت إشارات أخرى على استقرار الاقتصاد الصيني. ومنها بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية بأسرع وتيرة في نوفمبر خلال ثمانية أشهر.

ثقة المستهلك

وكشفت البيانات المحلية الأمريكية عن ارتفاع قراءة مؤشر ثقة المستهلك إلى 126.5 نقطة في ديسمبر، مقارنة بقراءة معدلة تقدر بـ126.8 نقطة في نوفمبر.

مؤشر داو جونز

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 6.15% أو بنسبة 0.02% ليستقر عند 28.29 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 1.81 نقطة، أو بنسبة 0.06% ليصل إلى 3,223.10 نقطة.

مؤشر ناسداك

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 12.82 نقطة أو بنسبة 0.14% ليصل إلى 8,958.81 نقطة.

هبوط التداولات

ومن المتوقع استمرار هبوط حجم تداولات الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الحالي. وستغلق البورصات ليلة رأس السنة غدًا الأربعاء.

تنسنت ميوزيك

وارتفعت أسهم شركة تنسنت ميوزيك انترتنمنت الصينية المقيدة في البورصة الأمريكية بنسبة 1.5%، بعد أن وافق كونسرتيوم بقيادة الشركة على شراء حصة في مجموعة يونيفرسال موزيك.