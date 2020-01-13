الأسهم الأمريكية ترتفع اليوم الاثنين بدعم من التفاؤل بشأن الاتفاق التجاري

إدارة ترامب ربما ترفع الصين من قائمة الدول التي تتلاعب في عملتها

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين لتحلق قريبة من أعلى مستوياتها بدعم من التفاؤل بشأن التوقيع المرتقب على الاتفاق التجاري التمهيدي بين الولايات المتحدة والصين.

وكذلك بدعم من بدء موسم تقارير أرباح الشركات للربع الأخير من 2019، حسب وكالة رويترز.

آبل

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بقيادة أسهم شركة آبل وفيسبوك ونيتفلكس ومايكروسوفت.

وارتفعت أسهم شركة نيفيديا كورب للشرائح الالكترونية بنسبة 2.6% بعد تعليقات متفائلة صدرت عن شركات سمسرة.

الفابيت

وارتفعت أسهم شركة الفابيت المملوكة لشركة جوجل بنسبة 0.5%. واتجهت القيمة السوقية للشركة لتخطى مستوى 1 تريليون دولار لتنضم بذلك إلى شركة آبل و مايكروسوفت.

المراهنات الأكثر مخاطرة

وأسهمت تهدئة التوتر في الشرق الأوسط وبروز إشارات على توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني، في شحذ المراهنات الأكثر مخاطرة خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر التوقيع على الاتفاق الأربعاء المقبل في واشنطن.

متلاعبة في العملة

وأوردت وكالة بلومبرج استعداد إدارة ترامب رفع تصنيف الصين كدولة تتلاعب في العملة. وبفضل هذه الأنباء تحسنت التوقعات الإيجابية.

سيشهد الأسبوع الحالي أيضًا بداية من الثلاثاء صدور تقارير عن أرباح الربع الأخير من 2019 من بنوك كبرى مثل جي بي مورجان تشيس وسيتي بنك وويلز فارجو.

موسم الأرباح

ويرى ارت هوجان، الخبير في استراتيجيات السوق لدى شركة ناشنال سيكيورتيز بنيويورك، أن موسم أرباح البنوك سيجلب قدرًا أكبر من الأخبار الجيدة.

وأضاف أنها ستسهم في انتعاش الطلب، سواء كان الطلب صادرًا من المستهلكين أو من الشركات.

هبوط الأرباح

ويتوقع محللون أن أرباح الشركات المدرجة بمؤشر ستاندر اند بورز 500 ستهبط بنسبة 0.6% للربع الثاني على التوالي، حسب بيانات شركة ريفنتف البحثية.

داو جونز

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 57.49 نقطة أو بنسبة 0.20% ليصل إلى 28,881.26 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 13.15 نقطة أو بنسبة 0.40% ليصل إلى 3,278.50 نقطة.

ناسداك

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 49.76 نقطة أو بنسبة 0.54% ليصل إلى 9,228.62 نقطة.

صفقة دمج

وارتفعت أسهم شركة هيكسيل كورب للطيران وشركة وود وورد بنسبة 8.2% و3.5% على التوالي.

وذلك بعد أن قال اثنان من موردي شركة بيونج إنهما سيبرمان صفقة دمج لكامل أسهمها بقيمة 6.43 مليار دولار.

تسلا

وارتفعت أسهم شركة تسلا بنسبة 6.3% بعد تقرير أشار إلى أن الصين لن تدرج تخفيضات ملموسة على الدعم المقدم إلى سيارات الطاقة الجديدة العام الحالي.