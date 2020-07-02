الأسهم الأمريكية ترتفع الخميس وسط تأهب المستثمرين لقضاء إجازة نهاية الأسبوع

تقدمت الأسهم الأمريكية الخميس وبلغ مؤشر ناسداك اعلى مستوياته عند الإغلاق على الإطلاق وسط تأهب المستثمرين لقضاء إجازة نهاية الأسبوع.

ولاقت الأسهم دعما من تقرير أظهر قفزة قياسية في التوظيف وهو ما أكد على أن الاقتصاد الأمريكي يسير في الطريق المؤدي إلى التعافي.

وصعدت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية وسط صعود مؤشر ستاندر اند بورز 500 لليوم الرابع على التوالي.

تأهب المستثمرين لقضاء إجازة نهاية الأسبوع

وانتعش مؤشر ستاندر اند بورز 500 ومؤشر ناسداك بنسب 7.6% و 12.6% على التوالي. وذلك بدعم من المحفزات الضخمة وانتعاش آمال تحقيق تعافي اقتصادي سريع.

لكنهما يتداولان عند مستوى يقل عن قممهما القياسية المسجلة في فبراير.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 4.8 مليون وظيفة في يونيو، حسب وزارة العمل.

يحقق الاقتصاد بذلك زيادة في التوظيف بنحو 1.8 مليون وظيفة صعودا من توقعات المحللين.

معدلات البطالة تتراجع

وبفضل التوظيف الضخم في البلاد تراجعت معدلات البطالة إلى 11.1%.

وربما يتوقف تعافي الاقتصاد الأمريكي من الركود الذي ظل يعاني منه للشهر السادس.

وذلك تحت ضغط من تزايد الإصابات الجديدة لمرض كوفيد-19 وبلوغها مستويات قياسية.

وتعرضت العديد من الولايات الأمريكية لتجدد الإصابات ما دفعها لوقف إجراءات إعادة فتح الاقتصاد أو لوقفها.

وأوردت ولاية فلوريدا الخميس حالات جديدة بلغت 10 آلاف حالة متخطية أي بلد أوروبي.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 29.39 نقطة أو بنسبة 0.36% ليصل إلى 3,130.01 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 53.00 نقطة أو بنسبة 0.52% ليصل إلى 10,207.63 نقطة.

وسجل مؤشر التقلبات الذي يقيس قلق المستثمرين أكبر تراجع أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي يوم 8 مايو.

وقدم سهم شركة مايكروسفت أكبر دعم لمؤشر ستاندر اند بورز 500. واحتفظ السهم في يونيو بأكبر استثمارات عالمية.

وقفز سهم شركة تسلا بنسبة 8.0% بعد أن سجلت الشركة مبيعات في الربع الثاني تتخطى تقديرات حي المال في وول ستريت.

