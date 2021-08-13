الأسهم الأمريكية ترتفع الخميس وسط التفاؤل بشأن التحفيز المالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس لتسجل مستويات قياسية جديدة، بعد بيانات اقتصادية ومع استمرار التفاؤل بشأن التحفيز المالي.

التفاؤل بشأن التحفيز المالي

ونجحت “وول ستريت” في الاستفادة من بياناتٍ أظهرت تراجع طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثالث على التوالي؛ في إشارة إلى استمرار تعافي سوق العمل والاقتصاد من تداعيات أزمة الوباء.

وتمكَّن قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا من قيادة مكاسب الأسهم الأمريكية، بينما حقق “سيلزفورس” أفضل أداء في مؤشر “داو جونز” بصعود 2.5%، يليه “آبل” بمكاسب 2%.

وينتظر المستثمرون إقرار مجلس النواب الأمريكي خطة الإنفاق على البنية التحتية بقيمة تتجاوز تريليون دولار، بعد أن أقرّها مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي نهاية الجلسة ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة هامشية بلغت 0.04% أو 15 نقطة، ليسجل إغلاقًا قياسيًّا عند 35.499 ألف نقطة.

وصعد مؤشر “S&P 500” بنحو 0.3%، ما يعادل 13 نقطة، ليسجل مستوى غير مسبوق عند 4460 نقطة.

و زاد “ناسداك” 0.3% أو 51 نقطة، مسجلًا 14.816 ألف نقطة.