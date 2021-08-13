بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية ترتفع الخميس وسط التفاؤل بشأن التحفيز المالي

ينتظر المستثمرون إقرار مجلس النواب الأمريكي خطة الإنفاق
أيمن عزام 9:36 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21 9:36 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس لتسجل مستويات قياسية جديدة، بعد بيانات اقتصادية ومع استمرار التفاؤل بشأن التحفيز المالي.

التفاؤل بشأن التحفيز المالي

ونجحت “وول ستريت” في الاستفادة من بياناتٍ أظهرت تراجع طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثالث على التوالي؛ في إشارة إلى استمرار تعافي سوق العمل والاقتصاد من تداعيات أزمة الوباء.

اقرأ أيضا  تداولات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تتراجع 31% بتعاملات الأسبوع الماضي

وتمكَّن قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا من قيادة مكاسب الأسهم الأمريكية، بينما حقق “سيلزفورس” أفضل أداء في مؤشر “داو جونز” بصعود 2.5%، يليه “آبل” بمكاسب 2%.

وينتظر المستثمرون إقرار مجلس النواب الأمريكي خطة الإنفاق على البنية التحتية بقيمة تتجاوز تريليون دولار، بعد أن أقرّها مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تستقر الخميس بعد أرباح متتالية على مدار الأسبوع

وفي نهاية الجلسة ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة هامشية بلغت 0.04% أو 15 نقطة، ليسجل إغلاقًا قياسيًّا عند 35.499 ألف نقطة.

 وصعد مؤشر “S&P 500” بنحو 0.3%، ما يعادل 13 نقطة، ليسجل مستوى غير مسبوق عند 4460 نقطة.

و زاد “ناسداك” 0.3% أو 51 نقطة، مسجلًا 14.816 ألف نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بعد بيانات اقتصادية

أيمن عزام 10:53 م, الخميس, 12 أغسطس 21

الأسهم الأوروبية تستقر الخميس بعد أرباح متتالية على مدار الأسبوع

محمد عبد السند 1:50 م, الخميس, 12 أغسطس 21

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 12-8-2021

محمد عبد السند 12:27 م, الخميس, 12 أغسطس 21

الأسهم الأمريكية تصعد الأربعاء بعد تباطؤ التضخم الشهري

أيمن عزام 12:42 ص, الخميس, 12 أغسطس 21

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء وسط موسم إيجابي لأرباح الشركات

أيمن عزام 9:50 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

مصر للأسمنت – قنا تحقق صافي أرباح بقيمة 69 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021

شريف عمر 7:14 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21