الأسهم الأمريكية ترتفع الخميس بدعم من ضخ برنامج تمويلي

ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس الخميس لتنهي تعاملات الأسبوع على مكاسب ملحوظة بدعم من إصدار بنك الاحتياط الفيدرالي إعلان مفاجئ بضخ أموال بقيمة 2.3 تريليون دولار عبر برامج إقراض بغية دعم الاقتصاد الأوسع نطاقا.

وستغلق مؤشرات الأسهم الأمريكية أبوابها غدا بمناسبة عطلة الجمعة.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وارتفع أمس الخميس مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 1.4% ليغلق على 2,790 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 286 نقطة أو بنسبة 1.2% ليحلق في الإغلاق حول مستوى 23.719 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% ليغلق محلقا بالقرب من 8,154 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز بنسبة 12.1% خلال الأسبوع ومؤشر داو جونز بنسبة 12.7% ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 10.6%.

وأظهرت البيانات أن 6.6 مليون أمريكي آخرين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي.

وتم التخفيف من حدة الأنباء المخيبة للآمال بشأن سوق العمالة بفعل حزم القروض التي أعلن عنها بنك الاحتياط الفيدرالي.

برنامج إقراض بقيمة 600 مليار دولار

وقرر بنك الاحتياط الفيدرالي طرح برنامج إقراض بقيمة 600 مليار دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. واستحوذ هذا البرنامج على اهتمام المستثمرين.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها على خفض الانتاج بنحو 10 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.

وستلتزم كلا من السعودية وروسيا بخفض مستويات انتاجها من البترول إلى 8.5 مليون برميل يوميا.

ووافقت جميع الدول على خفض الإمدادات بنحو 23%.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 2.33 دولار أو بنسبة 9.3% لتستقر عند 22.76 دولار للبرميل.

