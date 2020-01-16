الأسهم الأمريكية ترتفع الخميس إلى أرقام قياسية جديدة بدعم من الاتفاق التجاري

المستثمرون يطالعون زمرة من البيانات الاقتصادية الجيدة

ارتفعت الأسهم الأمريكية مجددا بصعود المؤشرات الرئيسية لقمم قياسية جديدة في منتصف تداولات الخميس، وذلك بعد التوقيع على اتفاق تجاري رسمي بين الولايات المتحدة والصين في البيت الأبيض الأربعاء.

تقارير جيدة

واطلع المستثمرون كذلك على زمرة من التقارير الاقتصادية الأمريكية الجيدة منها تقارير حول مبيعات التجزئة وطلبات الحصول على إعانات البطالة.

كما اطلعوا على حزمة جديدة من النتائج الفصلية للشركات خصوصا تلك الصادرة عن بنك مورجان ستانلي.

داو جونز

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 158 نقطة أو بنسبة 0.5% ليصل إلى 29,186 نقطة.

وواصل مؤشر الأسهم القيادية صعود استمر لثلاث جلسات.

وذلك بعد أن بلغ قمة قياسية في ختام تعاملاتها اليوم، وارتفع المؤشر متخطيا مستوى 29,000 أمس.

ستاندر اند بورز 500

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 15 نقطة أو بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,304 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 64 نقطة أو بنسبة 0.7% ليصل إلى 9,323 نقطة.

الاتفاق التجاري

وينص الاتفاق التجاري على زيادة مشتريات الصين من السلع أمريكية بنحو 95 مليار دولار مقارنة بمشترياتها عام 2017.

كما ينص الاتفاق على زيادة مشترياتها من السلع الصناعية والخدمات بنحو 100 مليار دولار.

اتفاق مستدام

لكن المستثمرين تنتابهم شكوك بشأن قدرة الاتفاق على تحقيق اتفاق مستدام في المرحلة الثانية من المفاوضات.

وارتفعت أسهم شركة مورجان ستانلي بنسبة 6.9% مطلع الخميس بعد أن أورد البنك تقرير حول مبيعات وأرباح الربع الأخير من العام الماضي. وسجلت مبيعات وأرباح البنك صعودا يتخطى التوقعات.

بيع التجزئة

ومن ناحية أخرى، أوردت الكثير من شركات بيع التجزئة صعود مبيعاتها في ديسمبر، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% الشهر الماضي.

وتراجعت أعداد الأمريكيين الذين طلبوا الحصول على إعانات البطالة مطلع يناير للأسبوع الخامس على التوالي. ويعكس هذا تحسن سوق العمالة الأمريكية.

وكشف مؤشر بنك فلاديفيا الإقليمي التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي عن انتعاش نشاط الشركات إلى 17 نقطة في يناير صعودا من 2.4 نقطة في ديسمبر.

شركات الإنشاءات

وتراجعت ثقة شركات الإنشاءات نحو نقطة واحدة لتصل إلى 75 نقطة في يناير صعودا من الشهر السابق، حسب الرابطة القومية لمؤشر ثقة شركات البناء المحلية.

وهبطت مخزونات الشركات بنسبة 0.2 % في نوفمبر بعد صعودها بنسبة 0.1% في أكتوبر.

وارتفعت أسهم شركة ساوثويست اير لاينز للطيران بنسبة 0.6% كما ارتفعت أسهم شركة بيونج بنسبة 0.7%.

الأسهم الأمريكية

وارتفعت أسهم شركة سيجنيت جيوليرز بنسبة 32.9% بعد قدمت الشركة توصية إيجابية بالمبيعات وأوردت صعود مبيعاتها خلال العطلات وتخطيها التوقعات.

وهبطت أسهم بنك نيو نيورك ميلون كورب بنسبة 7.4% في مطلع تداولات الخميس، وذلك على الرغم من إيراد الشركة أرباح وإيرادات ارتفعت متخطيا توقعات المحللين.