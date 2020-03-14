الأسهم الأمريكية ترتفع الجمعة صعودًا من أكبر هبوط يومي خلال ثلاثة عقود

الأسهم الأمريكية ما زالت أقل من قممها القياسية

ارتفعت الأسهم الأمريكية الجمعة، وعوضت بعض خسائرها صعودًا من أكبر هبوط يومي خلال ثلاثة عقود، بدعم من انتعاش آمال ضخ المزيد من المحفزات المالية العالمية، والمساهمة بالتالي في مواجهة الركود العالمي المحتمل الناشئ عن فيروس كورونا.

وقفزت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية بأكثر من 6% في بداية التعاملات قبل تقليص المكاسب، وذلك جراء تقارير أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إعلان حالة الطوارئ على المستوى القومي لاحتواء انتشار الفيروس القاتل.

الأسهم الأمريكية ما زالت أقل من القمم القياسية

وما زالت المؤشرات برغم هذا تقل عن القمم القياسية التي تمت بلوغها منتصف فبراير الماضي، وتتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أكتوبر 2008 التي تعد ذروة الأزمة المالية.

ويعتزم مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون إصدار حزمة مساعدات اقتصادية لمواجهة فيروس كورونا الجمعة، حسب تصريحات نانسي بيلوسي متحدث مجلس النواب.

ومن غير الواضح استعداد الرئيس ترامب والجمهوريين لدعم هذه الحزمة.

وتم الخميس الماضي تسجيل أكبر تراجع يومي منذ الإثنين الأسود في أكتوبر 1987. ويأمل المستثمرون في التعافي خلال جلسة الجمعة.

وقال بيتر كيني مؤسس شركة ستراتيجيك بورد سولوشنز في نيويورك: “المفترض أن نرى أحجام تداول أكبر وأفعال سعرية أكثر إيجابية ومشاركة أوسع في تداولات اليوم، بالنظر إلى الموجة البيعية التي رأيناها في تداولات أمس”.

وتابع: “لم يحدث هذا اليوم ما يؤشر إلى أننا لم نخرج بعد من الوضع المتردي الحالي”.

صعود الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 833.72 نقطة أو بنسبة 3.93% ليصل إلى 22,034.34 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 93.62 نقطة، أو بنسبة 3.77% ليصل إلى 2.574.26 نقطة، وناسداك المركب بنحو 257.23 نقطة أو بنسبة 3.57% ليصل إلى 7.459.04 نقطة.

وارتفعت جميع مؤشرات ستاندر آند بورز 500 الثانوية، وارتفعت أسهم الشركات المالية بنسبة 6.94%.

وأدت توقعات ضخ تدابير لتعزيز السيولة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى صعود العوائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وتتجه أسعار البترول للصعود بنهاية الأسبوع بعد صعود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بعد انهيار الأسعار الاثنين الماضي.

وذلك عندما اشتعلت حرب أسعار بين السعودية وروسيا، وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 لأسهم الطاقة بنسبة 1.66%.

وارتفعت أسهم شركات السفر التي انهارت في التعاملات السابقة، ومؤشر ستاندر آند بورز 500 لأسهم خطوط الطيران بنسبة 3.66%.

وارتفعت أسهم شركة ماريوت إنترناشونال وهلتون وورلد وايد القابضة وشركة هايات هوتلز كورب بنسب لا تقل عن 1%.

وقفز سهم شركة بيونج بنسبة 7.98% لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي في تاريخه وسط مخاوف بشأن تراجع السيولة المتاحة.

وارتفع سهم شركة آبل بنسبة 4.97% ليقدم أكبر دعم لمؤشر ستاندر آند بورز 500 الاسترشادي ومؤشر داو جونز. وقالت شركة آبل أنها ستعاود افتتاح جميع متاجرها ال42 في الصين.