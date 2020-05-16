الأسهم الأمريكية ترتفع الجمعة رغم بيانات تراجع التجزئة

الصين سترد بإجراءات انتقامية حال منع شحنات الشرائح الالكترونية من الوصول إلى هواوى

تعافت الأسهم الأمريكية في جلسة الختام يوم الجمعة صعودا من خسائر مبكرة على الرغم من بيانات أظهرت تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية في أبريل بمستويات فاقت التوقعات.

وصدرت كذلك أنباء عن قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع شحنات تشتمل على أشباه الموصلات من الوصول إلى شركة هواوي الصينية.

وتسبب هذا في إنعاش مخاوف تجدد التوترات التجارية.

وتحسنت برغم هذا الثقة بفعل أنباء أشارت إلى أن مجلس النواب الأمريكي عازم على التصويت على حزمة محفزات أخرى لمواجهة فيروس كورونا بقيمة 3 تريليون دولار.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 61 نقطة أو أقل من 0.3% ليصل إلى 23,685.42 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 11.20 نقطة أو بنسبة 0.4% ليصل إلى 2,863.70 نقطة.

وبرغم هذا، أنهت الأسهم الأمريكية الأسبوع على تراجع.

وهبط مؤشر داو جونز بنسبة 2.7% ومؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 2.3% ومؤشر ناسداك بنسبة 1.2%.

وهبطت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 16.4% في أبريل، متفوقة على نسبة تراجع بنسبة 12.5% توقعها اقتصاديون تم سؤالهم بواسطة موقع ماركت ووتش.

وذلك وسط استمرار إغلاق جميع الشركات.

وانتعش التفاؤل وسط توقعات بإقبال مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على ضخ أموال بقيمة 3 تريليون دولار.

وذلك بغية التصدي للتبعات الاقتصادية التي خلفها مرض كوفيد-19.

ومن غير المرجح تمرير هذه المحفزات من مجلس الشيوخ الذي يستحوذ عليه الجمهوريون.

لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشارت إلى رغبتها في التوصل لاتفاق يضمن ضخ أموال جديدة.

تراجع الانتاج الصناعى الأمريكى

وقال بنك الاحتياط الفيدرالي إن الإنتاج الصناعي هبط بنسبة 11.2% مسجلا أكبر تراجع شهرى خلال 101 عام.

وارتفع المؤشر الأولى لثقة المستهلك لشهر مايو إلى 73.7 نقطة صعودا من 71.8 نقطة في أبريل.

ويراقب المستثمرون كذلك تقارير أشارت إلى أن وزارة التجارة الأمريكية تتجه صوب منع شحنات أشباه الموصلات التي تنتجها شركات عالمية من الوصول إلى شركة هواوي الصينية.

وقال محرر في صحيفة جلوبال تايمز تربطه علاقات وثيقة بالحكومة الصينية إن الصين سترد بإجراءات انتقامية.

وذلك حال قيام الولايات المتحدة بمنع شحنات الشرائح الالكترونية من الوصول إلى شركة هواوي.

وهبطت أسهم شركة أبليد ماترليز لتصنيع الشرائح الالكترونية بنسبة 4.4% بعد أن أوردت الشركة نتائج مختلطة للربع الثاني يوم الخميس الماضي.

وصعدت أسهم شركة نايك للملابس الرياضية بنسبة 0.5%.

وذلك بعد أن قالت الشركة مبيعاتها عبر الانترنت عوضت تباطؤ المبيعات في المتاجر.

وارتفعت أسهم شركة سورينتو لتصنيع الادوية بنسبة 158%.

وذلك بعد أن أوردت الشركة إنتاجها اجساما مضادة قادرة على محاربة السلالة المستجدة من فيروس كورونا.

