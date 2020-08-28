الأسهم الأمريكية ترتفع الجمعة بقيادة شركات التكنولوجيا

قال مساعد للرئيس ترامب إنه مستعد لتوقيع قانون لتخيف تداعيات فيروس كورونا

ارتفعت سوق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، وقادت شركات التكنولوجيا المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليغلق على ذروة قياسية للمرة السادسة منذ 18 أغسطس.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع هو الآخر إلى مستوى إقفال قياسي مرتفع، والمؤشر القيادي داو جونز الصناعي، محققًا مكاسب خلال العام الحالي.

ويبدو أن أغسطس الحالي سيكون الأفضل لستاندرد آند بورز 500 منذ 34 عامًا.

وختمت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة معاملات الأسبوع أعلى من إغلاق الجمعة الماضية.

وتحقق المؤشرات بذلك مكاسب أسبوعية هي الخامسة على التوالي لكل من ستاندرد آند بورز وناسداك.

قال ديفيد كارتر، مدير الاستثمار لدى لينوكس ويلث أدفيزورز في نيويورك، ”إن أسهم التكنولوجيا قادت جانبا كبيرا من التعافي هذا العام، لكننا نرى المجال يتسع، وهو ما يساعد مؤشرات مثل داو جونز الصناعي“.

قانون لتخفيف تداعيات فيروس كورونا

وتعززت مكاسب الأسهم بعد أن قال مساعد كبير للرئيس دونالد ترامب إن الرئيس مستعد لتوقيع قانون لتخفيف تداعيات فيروس كورونا قيمته 1.3 تريليون دولار، وذلك بعد أربعة أسابيع من حلول أجل إعانات بطالة استثنائية لملايين الأمريكيين.

وبناءً على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 160.77 نقطة بما يعادل 0.56% ليصل إلى 28653.04 نقطة.

وزاد ستاندرد اند بورز 23.3 نقطة أو 0.67% مسجلا 3507.85 نقطة، وتقدم ناسداك 70.30 نقطة أو 0.6% إلى 11695.63 نقطة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية تزايد إنفاق المستهلكين الأمريكيين بمقدار يتخطى التوقعات في يوليو، لكن معدل الادخار ظل مرتفعا متخطيا مستويات ما قبل الجائحة.

ويشكل المستهلكون نسبة 70% من الاقتصاد الأمريكي، وارتفع مؤشر الانفاق الشخصي الاستهلاكي الذي يستثني الطعام والطاقة بمعدل 1.3%.

وأعلن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تدشين استراتيجية نقدية جديدة ذات مستهدف سنوي للتضخم يصل إلى 2%.

ويؤشر هذا على أن البنك المركزي الأمريكي ربما يبقي أسعار الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر حتى لو صعد التضخم متخطيًا مستهدفه.

وارتفعت أسهم الطاقة بنسبة 1.9% محققة أكبر مكسب بالنسبة المئوية من بين قطاعات مؤشر ستاندر اند بورز.

وذلك بعد أن مر إعصار لورا على منطقة الخليج دون أن يتسبب في إلحاق دمار واسع النطاق وبدأت معامل التكرير في العودة إلى العمل. إعصار لورا يضرب أمريكا

صعود أسهم شركات التكنولوجيا

واستفادت شركات التكنولوجيا من انتقال موظفي الشركات للعمل من المنزل، وقفز سهم شركة ووركداي لبرمجيات الأعمال بنسبة 12.6% بعد قيام الشركة برفع توقعاتها بشأن الاشتراكات السنوية.

وصعدت أسهم شركة ديل تكنولوجيز بنسبة 6.1% بعد تخطي أرباحها الفصلية التوقعات، وكذلك أسهم شركتي وول مارت ومايكروسوفت بنسبة 2.7% و 1.0% بعد تقدمهما بطلب لشراء أصول شركة تيك توك الصينية في الولايات المتحدة.