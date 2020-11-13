الأسهم الأمريكية ترتفع الجمعة بفضل تقارير أرباح إيجابية

ارتفعت المؤشرات الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة وسط ورود تقارير أرباح إيجابية عززت التفاؤل بشأن الأداء الاقتصادي بجانب إنعاش آمال التوصل للقاحات ناجحة لمرض كوفيد-19.

ويجيء هذا، بينما يتابع المستثمرون تزايد إصابات فيروس كورونا وفرض القيود داخل البلاد.

وبعد أسبوع شهد تعاملات متقلبة وتأرجحا بين آمال ومخاوف ناجمة عن الفيروس، قدمت شركة سيسكو سيستمز أكبر دعم لمؤشر ستاندر آند بورز 500.

وكان تقريرها الفصلي قد أظهر تزايد الطلب عليها بفعل العمل من المنزل.

وصعدت أسهم شركة وولت ديزني وسط النمو السريع لأعمالها في مجال بث الفيديو المباشر والتعافي الجزئي بخصوص متنزهاتها الترفيهية، ما ساعد على تقليص خسائرها الفصلية.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 378.85 نقطة أو بنسبة 1.3% ليصل إلى 29,459.02 نقطة، وستاندر اند بورز 500 بنحو 46.99 نقطة، أو بنسبة 1.33% ليصل إلى 3,584 نقطة، وناسداك المركب بنحو 113.97 نقطة أو بنسبة 0.97% ليصل إلى 11,823.55 نقطة.

وكشف توم مارتن مدير المحافظ لدى جلوبالت إنفيستمنتس في اطلانطا الأمريكية عن تحسن الأداء يوم الجمعة للقطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية مثل الطاقة والشركات الصناعية على قطاعات النمو مثل التكنولوجيا.

وأشار إلى أن هذا كان مؤشرا قويا على انتعاش التفاؤل بشأن عودة الاقتصاد إلى التعافي.

وهبطت جميع المؤشرات الأمريكية الثلاثة الكبرى في تعاملات الخميس، وذلك بعد أن أوردت أكثر من عشر ولايات أمريكية تزايد حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 خلال آخر أسبوعين.

وقام حاكم شيكاغو بإصدار توصية بالبقاء في المنزل مدة شهر كامل.

لكن مستشارا رفيع المستوى للرئيس المنتخب جو بايدن نفي وجود خطط لفرض الإغلاقات على المستوى القومي العام القادم، وتحدث بدلا من هذا عن قيود سيتم فرضها على مناطق محددة عند تفشي الفيروس هناك.

ومن المحتمل أن تكون توقعات عدم فرض الإغلاقات العامة قد أبهجت بعض المستثمرين، لكن توجد مخاوف من أن يكون تفاؤل المستثمرين غير مؤثر بالقدر الكافي، وذلك وسط إصدار المسؤولين في المجلس الاحتياطي الفيدرالي تحذيرات بخصوص الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد بفعل تزايد إصابات كورونا في غياب محفزات اقتصادية جديدة.

وانتعشت القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية بفعل بيانات ايجابية حول توصل شركة فايزر للقاح مطلع الأسبوع الحالي، ما ساعد على انتعاش مؤشر ستاندر اند بورز 500 و مؤشر داو جونز.

وهبط مؤشر ناسداك المثقل بأسهم شركات التكنولوجيات بفعل سريان موجة جني أرباح من أسهم التكنولوجيا التي استفادت من بيئة البقاء في المنزل.

تقارير أرباح إيجابية

وأصدرت نحو 90% من الشركات المقيدة على مؤشر ستاندر آند بورز 500 تقارير بنتائج أعمالها في الربع الثالث.

وتشير التقديرات الآن إلى تراجع الأرباح بنسبة 7.8% مقارنة بالعام الماضي، نزولًا من تقديرات صدرت في الأول من أكتوبر الماضي توقعت تحقيق كساد بنسبة 21.4%.

وفاز المرشح الجمهوري جو بايدن في ولاية أريزونا المتأرجحة، معززًا هامش تفوقه في أصوات المجمع الانتخابي.

لكن الانتقال الرسمي للسلطة يظل غير مؤكد وسط استمرار رفض الرئيس دونالد ترامب القبول بالهزيمة.

وتفوقت أسهم القيمة التي تضم القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية مثل البنوك والطاقة على أسهم النمو التي تتكون من شركات التكنولوجيا.

