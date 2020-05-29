الأسهم الأمريكية ترتفع الجمعة بعد إعلان تدابير أقل تهديدًا للاقتصاد الأمريكي

لم يتخذ ترامب أية إجراء لإلغاء المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع بكين

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدابير أقل تهديدًا للاقتصاد الأمريكي، ردّا على تشريع أمني يكرس هيمنة الصين على هونج كونج.

وتراجع مؤشر داو جونز قليلًا لكن المؤشرات الثلاثة سجلت جميعًا مكاسب شهرية وأسبوعية.

وواصل مؤشر ستاندر آند بورز 500 خسائره في بداية التعاملات، بعد أن قال ترامب إنه وجه إدارته للبدء في إنهاء المعاملة الخاصة التي تتمتع بها هونج كونج ردًا على خطط الصين فرض تشريع أمني جديد عليها.

تدابير أقل تهديدًا للاقتصاد الأمريكي

ولم يتخذ ترامب أية إجراء من شأنه إلغاء المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي وقعته بكين وواشنطن مطلع العام الحالي، وساعد هذا على تبديد مخاوف هيمنت على السوق طيلة الأسبوع المنقضي.

وقال ترامب أيضًا إن الولايات المتحدة قررت قطع علاقتها بمنظمة الصحة العالمية، بعد أن سبق له التهديد بهذا مطلع الشهر الحالي.

ولاقى مؤشر ستوكس 500 لأسهم التكنولوجيا أكبر دعم بينما شكلت أسهم الشركات المالية أكبر عبء عليه.

وثارت مخاوف أن تتسبب المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة والصين في محو المكاسب التي حققتها الأسواق مؤخرا.

وساعدت توقعات تحقيق تعافي اقتصادي سريع من جائحة فيروس كورونا على رفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بأكثر من 30% صعودًا من القيعان التي بلغها المؤشر في مارس.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 17.53 نقطة أو بنسبة 0.07% ليصل إلى 25.383.11 نقطة.

وصعد مؤشر ستاند آند بورز 500 بنحو 14.58 نقطة، أو بنسبة 0.48% ليصل إلى 3,044.31 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 120.88 نقطة أو بنسبة 1.29% ليصل إلى 9,489.87 نقطة.

وصعد مؤشر داو جونز خلال الشهر بنسبة 3.9% ومؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 4.5% وناسداك بنسبة 5.8%.

وصعد كل من مؤشر داو جونز وستاندر آند بورز 500 بأكثر من 3% خلال الأسبوع وناسداك بنسبة 1.8%.

وهبطت أسهم شركة تويتر بنسبة 2% وفيسبوك بنسبة 0.2% بعد يوم من توقيع ترامب على أمر تنفيذي يهدد بفرض تشريعات جديدة على شركات التواصل الاجتماعي بشأن حرية التعبير.

وهبطت أسهم شركة نورستروم لبيع التجزئة بنسبة 11% بعد أن أوردت تراجعًا بنسبة 40% في مبيعاتها الفصلية بفعل إغلاقات المتاجر بفعل الجائحة.

وهبطت أسهم شركة سيلزفورس دوت كوم للبرمجيات السحابية بنسبة 3.5% بعد أن خفضت الشركة توقعات إيراداتها وأرباحها السنوية.

