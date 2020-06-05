الأسهم الأمريكية ترتفع الجمعة بدعم من تقرير الوظائف لشهر مايو

صعدت الأسهم الأمريكية الجمعة بعد أن جاء تقرير الوظائف لشهر مايو متفائلًا للغاية، وقدّم على غير المتوقع أوضح دليل على أن الاقتصاد الأمريكي يتجه صوب التعافي بوتيرة أسرع من التوقعات.

وارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية بنسبة 2% أو أكثر.

ويقل مؤشر ستاندر آند بورز 500 ومؤشر داو جونز حاليًا عن القيعان القياسية لكل منهما بنسبة 5.7% و8.3% على التوالي.

تقرير الوظائف لشهر مايو

وأضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 2.5 مليون وظيفة الشهر الماضي ليتعافى صعودا من تراجع قياسي شهده شهر أبريل بلغ 20.7 مليون وظيفة.

وتراجعت بالتبعية معدلات البطالة لتصل إلى 13.3%، وكان المحللون يتوقعون صعود معدلات البطالة إلى مستوى تاريخي مقدر بـ19.8%.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بدعم من بيانات الوظائف، وهو ما صب لمصلحة البنوك الحساسة لأسعار الفائدة، ما دفع مؤشر ستاندر آند بورز لأسهم البنوك للصعود بنسبة 4.9%.

وصعدت أسهم شركات الطيران التي لحقت بها أكبر الأضرار من أزمة فيروس كورونا، ومؤشر خطوط الطيران بنسبة 5.7%.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كوفيد-19 لم تنته بعد، مؤكدة أن الحالات الجديدة لا تزال تتجه للارتفاع.

ويتركز انتباه المشاركين في السوق حاليًا إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياط الأمريكي الذي سينعقد الأسبوع القادم.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 829.16 نقطة أو بنسبة 3.15% ليصل إلى 27,110.98 نقطة، ومؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 81.58 نقطة أو بنسبة 2.62% ليصل إلى 3,193.93 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 198.27 نقطة أو بنسبة 2.06% ليصل إلى 9.814.08 نقطة.

وصعدت أسهم شركة بيونج بنسبة 11.5% مقدمة أكبر دعم لمؤشر داو للأسهم القيادية بدعم من آمال رواج رحلات الطيران بعد يوم من إعلان شركتي امريكان ايرلاينز جروب وشركة يونتيد ايرلاينز أنهما سيسمحان بالمزيد من الرحلات الشهر القادم.

وقفزت أسهم شركة تيفاني للكماليات بنسبة 6.5% بعد أن قالت وكالة رويترز إن صفقة استحواذ بقيمة 16.2 مليار دولار لشركة LVMH عادت إلى الواجهة.