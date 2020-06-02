الأسهم الأمريكية ترتفع الثلاثاء وسط تجاهل العنف المجتمعي

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء وسط تجاهل العنف المجتمعي واسع النطاق ومخاوف جائحة كورونا.

وركز المستثمرون مقابل هذا على تخفيف الإغلاقات العام وورود إشارات على التعافي الاقتصادي.

وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا والشركات الصناعية والمالية لتقدم أكبر دعم للمؤشرات الأمريكية الثلاث الكبرى.

واقتربت مؤشرات ناسداك وستاندر اند بورز 500 وداو جونز من بلوغ أعلى إغلاق لها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأصبحت هذه المؤشرات تقل اليوم عن مستويات الإغلاق القياسية المسجلة لها بنسب 2% و 9% و 13% على التوالي.

تجاهل العنف المجتمعي

واستمرت المظاهرات المنددة بمقتل الرجل أسمر البشرة جورج فلويد على يد أحد الظباط.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستعانة بقوات الجيش.

وانتعشت ثقة المستثمر بفضل حزم التحفيز الضخمة التي صدرت عن مجلس الاحتياط الفيدرالي.

وينتظر السوق حاليا صدر تقرير الوظائف يوم الجمعة الذي يصدر عن وزارة العمل الأمريكية للإطلاع على صورة أكثر وضوحا لأبعاد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإغلاقات العام.

ومن المتوقع صعود البطالة إلى مستوى تاريخي مقدر بنسبة 19.7%.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 267.63 نقطة أو بنسبة 1.05% ليصل إلى 25,742.65 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 25.09 نقطة أو بنسبة 0.82% ليصل إلى 3,080.82 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 56.33% أو 0.5% ليصل إلى 9,608.38 نقطة.

وارتفع مؤشر الطيران بنسبة 3.8% بدعم من زيادة رحلات الطيران التجارية بشكل منتظم وإن كان يتسم بالتباطؤ.

وصعدت أسهم شركة ساوث ويست ايرلاينز للرحلات الجوية بنسبة 2.6% بعد تقديمها إجازات مدفوعة الأجر للموظفين.

وصعدت أسهم شركة سلاك تكنولوجيز بنسبة3.2%.

وهبطت أسهم شركة تيفاني وشركاه لبيع التجزئة بنسبة 8.9%.

