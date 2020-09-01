الأسهم الأمريكية ترتفع الثلاثاء بقيادة شركتي أبل وزووم فيديو

استفادت شركات التكنولوجيا من توجهات العمل من المنزل

صعدت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء بقيادة شركات التكنولوجيا وسط صعود أسهم شركتي أبل وزووم فيديو.

وانتعش التفاؤل بفضل البيانات الاقتصادية الجيدة وتحركات صوب التحفيز في واشنطن.

وساعد هذا الرواج على تعزيز مكاسب حي المال للشهر الخامس على التوالي.

وتحقق كذلك أقوى أداء لمؤشر ستاندر اند بورز 500 خلال ثلاثة عقود.

وذلك بفضل أسهم التكنولوجيا ودعم البنك المركزي الأمريكي.

صعود شركتي أبل وزووم فيديو

وصعدت أسهم شركة أبل لليوم الثاني على التوالي بعد قيامها بطرح أسهم إضافية.

وكذلك بعد ورود تقرير أشار أن الشركة طلبت من الموردين تصنيع 75 مليون جهاز متوائم مع تكنولوجيا الجيل الخامس لوقت لاحق من العام الجاري.

وصعدت أسهم شركة زووم فيديو كومينكشن بعد أن رفعت الشركة توقعات إيراداتها السنوية بأكثر من 30%.

وذلك جزاء تحويل المزيد من قادة مستخدميها الضخمة إلى نظام الاشتراكات المدفوعة.

وقال المستثمرون أن زخم التكنولوجيا هو السبب الأساسي وراء مكاسب الثلاثاء بدعم من البيانات والسياسة.

التحول للعمل للمنزل

واستفادت شركات التكنولوجيا من توجهات العمل من المنازل وتراجع أسعار الفائدة، حسب جريج بوتل رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات لدى بنك بي.إن.بي باريبا في نيويورك.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أنه يتوقع توصل الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى مسودة مساعدات مضادة لمرض كوفيد-19 الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات توسع نشاط المصانع الأمريكية للشهر الثالث على التوالي إلى مستوى 56.0 نقطة في أغسطس. وتعد هذه أعلى قراءة يتم تسجيلها منذ نوفمبر 2018.

واستمر تباطؤ التوظيف للحد الذي يدعم فكرة أن تعافي سوق العمالة فقد زخمه.

وينتظر المستثمرون إصدار تقرير التوظيف الشهري الأمريكي يوم الجمعة القادمة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 216.4 نقطة أو بنسبة 0.76% ليصل إلى 28,646.45 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 26.37 نقطة أو بنسبة 0.75% ليصل إلى 3,526.68 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 164.21 نقطة أو بنسبة 1.39% ليصل إلى 11,939.67 نقطة. أسهم شركة تسلا تتراجع الثلاثاء

وهبطت أسهم شركة تسلا بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية خططا لجمع 5 مليار دولار عبر برنامج لبيع الأسهم بعد يوم من طرحها أسهما إضافية.