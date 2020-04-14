الأسهم الأمريكية ترتفع الثلاثاء بدعم من التفاؤل بقرب تخفيف الإغلاقات العامة

قفزت الأسهم الأمريكية الثلاثاء بدعم من التفاؤل بأن إدارة الرئيس ترامب ربما تتحرك لتخفيف الإغلاقات العامة الناجمة عن فيروس كورونا.

وعزز هذا تجاهل تقارير الأرباح المقلقة التي صدرت عن بنكي جي بي مورجان وويلز فارجو.

وقال لاري كودلو مستشار البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيأمر بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي خلال اليوم أو اليومين القادمين، وسط إشارات على تبدد الأزمة الصحية. لكن بعض حكام الولايات قالوا أنهم يملكون صلاحيات إعادة تشغيل الأعمال.

وتراجع إجمالي أعداد المرضى المحجوزين في المستشفيات للمرة الأولى منذ بدء تفشي فيروس كورونا، حسب تصريحات حاكم الولاية اندرو كيومو.

وقال خبير الأسواق لدى سبارتن كابتل سيكيورتيز بيتر كارديلو:” السوق انتعش بدعم من تقديرات إعادة فتح الاقتصاد في القريب العاجل وذلك بجانب إشارات على بلوغ فيروس كورونا ذروة صعوده.”

وأضاف كارديلو أن السوق ربما يمر بموجة بيعية جديدة خلال الأشهر القادمة، بدعم من صدور بيانات أظهرت نطاق الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس.

وتوقع أن تصدر أرقام مخيفة بشأن الاقتصاد الكلي واعتقد أن هذا سيكون له بعض التأثير السئ.

وحذر المحللون من تكبد الشركات خسائر كبيرة في ظل توقف النشاط الاقتصادي بفعل تدابير احتواء الفيروس.

وتراجع بنكي جي بي مورجان تشيس وويلز فارجو في ختام التعاملات نزولا من مكاسب مبكرة.

وهبطت أرباح الربع الأول وسط اتجاه البنوك لتخصيص مليارات الدولارات لتغطية خسائر القروض الناجمة عن الجائحة.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 558.99 نقطة أو بنسبة 2.39% ليصل إلى 23,949.76 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 84.43 نقطة أو بنسبة 3.06% ليصل إلى 2,846.06 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 323.32 نقطة أو بنسبة 3.95% ليصل إلى 8,515.74 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب لليوم الرابع على التوالي وارتفع سهم شركة أمازون دوت كوم بأكثر من 5%.

