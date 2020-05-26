الأسهم الأمريكية ترتفع الثلاثاء بدعم من التفاؤل بشأن تطوير لقاحات «كورونا»

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء بدعم من التفاؤل بشأن تطوير لقاحات لكورونا وانتعاش نشاط الأعمال.

لكن مؤشر ستاند اند بورز 500 فشل في التماسك فوق مستوى 3 آلاف نقطة الذي له قيمة معنوية خاصة.

معاقبة المسئولين الصينيين

وانمحت مكاسب الأسهم المتحققة مبكرا، وذلك بعد أن أوردت وكالة بلومبرج نيوز دراسة إدارة ترامب عدد من العقوبات ضد المسئولين الصينيين والمؤسسات المالية.

وكان لاري كدولو مستشار الرئيس ترامب قد قال إن ترامب يشعر بغضب شديد من الصين بسبب تصرفها حيال فيروس كورونا ومسائل أخرى.

وذلك للحد الذي ربما يؤدي إلى فقدان الاتفاق التجاري معها أهميته السابقة.

وتخطى مؤشر ستاندر آند بورز 500 حاجز الـ3 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 5 مارس الماضي قبل أن يعود للهبوط في ختام الجلسة.

وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 37.9% صعودا من القاع التي بلغها يوم 23 مارس بدعم من المحفزات الحكومية والبنك المركزي.

ويجئ هذا في الوقت الذي يشهد تسجيل الاقتصاد الأمريكي أكبر خسائر في الوظئف منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي.

وهبط المؤشر بنسبة 11.7% لما دون القمة القياسية التي بلغها يوم 19 فبراير.

وقالت ولاية كاليفورنيا أنها ستسمح لشركات بيع التجزئة بفتح أبوابها للمشترين وأنها ستعيد فتح دور العبادة.

وأظهرت البيانات صعود ثقة المستهلك الأمريكي في مايو ما عزز آمال انتهاء التأثير الاقتصادي الأكثر سوءا الناجم عن الإغلاقات.

تطوير لقاحات لكورونا

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 529.95 نقطة أو بنسبة 2.17% ليصل إلى 24,995.11 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 36.32 نقطة أو بنسبة 1.23% ليصل إلى 2,991.77 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 15.63 نقطة أو بنسبة 0.17% ليصل إلى 9,340.22 نقطة.

وصعدت أسهم الشركات المالية والصناعية بنسبة 5% و4% على التوالي.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية قليلا.

وذلك برغم صعود جميع قطاعات مؤشر ستاندر آند بورز الـ11 خلال معظم أوقات التعاملات.

وصدر تعليق عن أحد مسئولي بنك جي بي مورجان أشار فيه إلى أن البنك ربما لا يحتاج لزيادة احتياطياته في النصف الثاني من العام.

وساهم هذا التعليق في دعم القطاع المالي والسوق الأوسع نطاقا.

وارتفعت أسهم بنك جي بي مورجان تشيس بنسبة 7% مسجلة أكبر دعم للقطاع المالي.

وارتفع سهم شركة نوفافكس للتكنولوجيا الحيوية بنسبة 4.5% بدعم من انضمامها لسابق اختبار لقاح جديد لفيروس كورونا.

وصعد سهم شركة ميرك وشركاه بنسبة 1.2% بعد أن أعلنت الشركة خططا لمكافحة أثنين من اللقاحات.

وقفزت أسهم شركات السفر المتضررة بفعل فيروس كورونا.

وقفزت كذلك أسهم شركات السياحة المقيدة على مؤشر ستاندر اند بورز 500 وكذلك أسهم شركات خطوط الطيران بنسبة 13%.

وارتفعت أسهم شركة كارنفال لتشغيل الرحلات البحرية بنسبة 12.6%.

