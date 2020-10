الأسهم الأمريكية ترتفع الاثنين بدعم من حزمة مساعدات كورونا

ارتفعت الأسهم الأمريكية بحدة في ختام تعاملات الاثنين بدعم من توقعات رجحت تمرير حزمة مساعدات كورونا وقادت الصعود أسهم أمازون وأبل وغيرهما من أسهم التكنولوجيا مع اقتراب موسم إيراد الأرباح الفصلية.

وقفزت أسهم أبل بنسبة 6.4% لتضيف نحو 128 مليار دولار لقيمة الشركة السوقية قبل بدء فاعلية يوم الثلاثاء القادم التي ستشهد الإعلان عن أحدث جهاز آي.فون.

وصعدت أسهم شركة أمازون بنسبة 4.8% قبل فاعلية ترعاها الشركة تحمل اسم ” يوم الشراء السنوي” يوم 13 أكتوبر. Jeff Bezos, CEO of AMAZON, introduces new Kindle Fire HD Family and Kindle Paper white during the AMAZON press conference on September 06, 2012 in Santa Monica, California. AFP PHOTO/JOE KLAMAR (Photo credit should read JOE KLAMAR/AFP/GettyImages)

وقفزت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 2.6% مما ساعد على صعود مؤشر ستاندر اند بورز لأسهم تكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.7%.

تمرير حزمة مساعدات كورونا

وسادت حالة من التفاؤل بعد أن طلبت إدارة ترامب الأحد من الكونجرس تمرير نسخة أساسية من مشروع مساعدات لمواجهة فيروس كورونا.

ويرى كثير من المستثمرين أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيرفع الضرائب وتوقعوا إعادة انتخاب ترامب لفترة ثانية.

و تزايد توقعات فوز بايدن خلال الانتخابات المزمعة الشهر القادم.

و بدأ المستثمرون لذلك يتحدثون عن المكاسب المحتملة لفوز بايدن، مثل تزايد الانفاق على البنية التحتية وتراجع انعدام اليقين في التجارة العالمية.

ورجحت استبيانات جمعتها شركة ريال كلير بولتكس فوز بايدن بنسبة 67% مقابل نسبة 33% لترامب، وتعد هذه أكبر فجوة حتى الآن بين المرشحين.

ومع إلغاء المناظرة الرئاسية رسميا يوم 15 أكتوبر، يخطط ترامب للسفر إلى الولايات المهمة الأسبوع الجاري.

وذلك بعد أن اعلن طبيبه أنه لم يعد يشكل خطر نقل عدوى فيروس كورونا.

ويتوقع المحللون تراجع أرباح الشركات المقيدة على مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 21% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتقل هذه النسبة عن ال31% المسجلة في الربع الثاني.

صعود حاد للمؤشرات الأمريكية

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.88% ليغلق عند 28,837.52 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 1.64% ليغلق عند 3,534.22 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.56% ليصل إلى 11,876.26 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 لأسهم الطاقة بنسبة 0.15% وسط تراجع أسعار البترول جراء تبدد المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وقفزت أسهم شركة تويتر بنسبة 5.1% بعد أن رفع بنك دويتش بنك تقييمه لأسهم الشركة موصيا بشراء أسهمها بدعم من توقعات استمرار نموها خلال عام 2021.