الأسهم الأمريكية ترتفع الأربعاء وسط تصويت الكونجرس على حزمة محفزات

مؤشر داو جونز يرتفع بدعم من شركة بيونج التي خسرت ثلاثة أرباع قيمتها السوقية

ارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء لتضيف إلى مكاسب حققتها في الجلسة السابقة وسط اقتراب مجلس الشيوخ الأمريكي من التصويت على حزمة محفزات بقيمة 2 تريليون دولار لدعم الأعمال والأسر المتضررة من فيروس كورونا.

وساهم انتعاش آمال تمرير المحفزات في صعود مؤشر داو جونز أمس الثلاثاء مسجلا أكبر قفزة يومية له منذ عام 1933.

وكانت هذه المحفزات قد سبقتها تدابير جسورة تخص السيولة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي.

صعود مؤشر داو جونز

وارتفع مؤشر داو جونز للشركات القيادية بنسبة 5% الأربعاء بعد تقلبات شهدتها التداولات المبكرة.

ولاقى المؤشر دعما من شركة بيونج التي سجل سهمها قفزة بنسبة 30.4%.

وقالت مصادر أن الشركة ربما تبدأ في إنتاج الطائرات طراز ماكس 737 بحلول مايو القادم.

وبدعم من هذا الأنباء حقق السهم أفضل أداء يومي له منذ عام 1981.

وخسرت شركة بيونج ثلاثة أرباع قيمتها السوقية منذ منتصف فبراير الماضي.

وبدأت الشركة في تعويض خسائرها خلال الأيام الثلاث الماضية بدعم من إقبال الحكومات على إدراج تدابير لإنقاذ قطاع الطيران الذي أصبح يواجه خطر انهيار الطلب.

التحديات ستستمر

وقال متعاملون إن الانهيار الأكبر الذي ضرب بورصة وول ستريت لن يتوقف دون ظهور دلائل على أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا قد بلغت ذروة صعودها بما يعني بدء تراجعها.

وقال ريك سووب مدير شركة إ.تريد فاينانشال المالية :”ستستمر التحديات التي تواجه هذا السوق من جانب فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية، ويعني هذا أنه سيتعرض للكثير من بدايات التعافي الزائفة والتغيرات قصيرة الأجل والاختبارات.”

ستاندر اند بورز 500 يستعيد بعض خسائره

وحقق مؤشر ستاندر اند بورز 500 قفزة بنسبة 9% الثلاثاء مما ساعده على استعادة نحو 1.8 تريليون دولار من قيمته السوقية في جلسة شهدت تذبذبات حادة لا نظير لها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية.

ولا يزال مؤشر سي.بي.أو.إي للتقلبات مرتفعا مقارنة بالمستويات التي بلغها عامي 2018 و 2019، وذلك برغم تراجعه اليوم نزولا من ذروة بلغها الأسبوع الماضي تعد الأعلى منذ 12 عاما.

وقال سين او هارا رئيس شركة بيسر المالية: “لا تتوفر بيانات أساسية نعتمد عليها نحن مستثمرو الأسهم لتحديد الأسعار”.

وتابع: “البيانات التي لا نمتلكها تتعلق بحجم الأضرار التي ستلحق بإجمالي الناتج المحلي والأرباح وعدد الأشخاص الذين سيفقدون وظائفهم”.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات ستنشر الخميس صعود طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 1 مليون شخص، وذلك في ظل إقبال الشركات على تسريح العمالة وإغلاق المتاجر بسبب الإغلاقات التي تم فرضها من قبل الحكومة الأمريكية.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 911.00 نقطة أو بنسبة 4.40% ليصل إلى 21,615.91 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 69.39 نقطة أو بنسبة 2.84% ليصل إلى 2,516.72 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 94.71 نقطة أو بنسبة 1.28% ليصل إلى 7,512.57 نقطة.

وارتفع أسهم الشركات الصناعية بقيادة شركة بيونج لتقدم أكبر دعم لمؤشر ستاندر اند بورز 500. و لا تزال قيمة المؤشر السوقية تقل عن ذروة بلغها في منتصف فبراير بنحو 8 تريليون دولار.

وقفزت أسهم شركة دلتا اير لاينز وشركة شركة رويال كاربين كروز وشركة كروز لاين النرويجية بنسب تترواح بين 18 و 24%، وكانت هذه الشركات قد سجلت أكبر تراجعات بفعل جائحة فيروس كورونا.

