بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية ترتفع الأربعاء وسط تخفيف الإغلاقات العامة بشكل أكبر

صعد مؤشر ستاندر اند بورز 500 متخطيا مستوى 3 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 5 مارس
أيمن عزام 12:49 ص, الخميس, 28 مايو 20 12:49 ص, الخميس, 28 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء ويجئ هذا وسط تخفيف الإغلاقات العامة بشكل أكبر ما رفع التفاؤل بشأن تحقيق التعافي الاقتصادي.

وصعد مؤشر ستاندر اند بورز 500  متخطيا مستوى 3 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 5 مارس الماضي.

وقادت الصعود أسهم البنوك وسط ارتفاع مؤشر ستاندر اند بورز 500 لأسهم الشركات المالية بنسبة 10% خلال آخر جلستين.

ويحقق المؤشر بذلك أكبر زيادة تستمر يومين منذ 8 و 9 أبريل الماضي.

وقادت المكاسب  شركة جي بي مورجان تشيس التي صعد سهمها لليوم الثاني على التوالي مرتفعا اليوم  بنسبة 5.8%. 

وقال المدير التنفيذي للبنك جيمي ديمون الثلاثاء أنه يتوقع أن يتجه بنك مورجان ستانلي لزيادة احتياطياته من الائتمان في الربع الثاني.

لكنه أشار إلى وجود إشارات على أن الاقتصاد يتجه للتعافي.

تخفيف الإغلاقات العامة بشكل أكبر

وتعززت مكاسب السوق بفعل استمرار الاتجاه صوب تخفيف الإغلاقات العامة بشكل أكبر وانتعاش التفاؤل بشأن التوصل إلى لقاح لمرض كوفيد-19 في نهاية المطاف وضخ محفزات أمريكية ضخمة.

وأعلنت شركة والت ديزني الأربعاء خططا للبدء في إعادة فتح منتجع وولت ديزني وورلد في فلوريدا الذي به أكبر حديقة ترفيهية، على أن يتم الفتح على مراحل ستبدأ يوم 11 يوليو.

وقالت شركة أم.جي.أم ريزورتس للمنتجعات السياحية أنها ستفتح أبواب أربعة من ملاهيها الليلية يوم 3 يونيو.

المؤشرات ترتفع

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 553.16 نقطة أو بنسبة 2.21% ليصل إلى 25,548.27 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 44.36 نقطة أو بنسبة 1.48% ليصل إلى 3,036.13 نقطة. 

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 72.14 نقطة أو بنسبة 0.77%  ليصل إلى 9,412.36 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

الأسهم الأمريكية ترتفع الثلاثاء بدعم من التفاؤل بشأن تطوير لقاحات «كورونا»

أيمن عزام 1:15 ص, الأربعاء, 27 مايو 20

البورصات الأمريكية تغلق الجمعة على تباين وسط انعدام اليقين بشأن وتيرة التعافي

أيمن عزام 9:20 ص, السبت, 23 مايو 20

الأسهم الأمريكية تتراجع الخميس بعد جولة جديدة من التوترات مع الصين

أيمن عزام 1:03 ص, الجمعة, 22 مايو 20

المؤشرات الأمريكية تسجل الأربعاء المكسب الرابع لها خلال 5 جلسات

أيمن عزام 11:46 م, الأربعاء, 20 مايو 20

هبوط مؤشر ستاندر آند بورز 500 وسط التشكيك في فاعلية لقاح كوفيد-19

أيمن عزام 11:11 ص, الأربعاء, 20 مايو 20

المؤشرات الأمريكية تقفز الأثنين بدعم من بيانات مشجعة

أيمن عزام 12:37 ص, الثلاثاء, 19 مايو 20