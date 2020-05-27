الأسهم الأمريكية ترتفع الأربعاء وسط تخفيف الإغلاقات العامة بشكل أكبر

صعد مؤشر ستاندر اند بورز 500 متخطيا مستوى 3 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 5 مارس

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء ويجئ هذا وسط تخفيف الإغلاقات العامة بشكل أكبر ما رفع التفاؤل بشأن تحقيق التعافي الاقتصادي.

وصعد مؤشر ستاندر اند بورز 500 متخطيا مستوى 3 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 5 مارس الماضي.

وقادت الصعود أسهم البنوك وسط ارتفاع مؤشر ستاندر اند بورز 500 لأسهم الشركات المالية بنسبة 10% خلال آخر جلستين.

ويحقق المؤشر بذلك أكبر زيادة تستمر يومين منذ 8 و 9 أبريل الماضي.

وقادت المكاسب شركة جي بي مورجان تشيس التي صعد سهمها لليوم الثاني على التوالي مرتفعا اليوم بنسبة 5.8%.

وقال المدير التنفيذي للبنك جيمي ديمون الثلاثاء أنه يتوقع أن يتجه بنك مورجان ستانلي لزيادة احتياطياته من الائتمان في الربع الثاني.

لكنه أشار إلى وجود إشارات على أن الاقتصاد يتجه للتعافي.

تخفيف الإغلاقات العامة بشكل أكبر

وتعززت مكاسب السوق بفعل استمرار الاتجاه صوب تخفيف الإغلاقات العامة بشكل أكبر وانتعاش التفاؤل بشأن التوصل إلى لقاح لمرض كوفيد-19 في نهاية المطاف وضخ محفزات أمريكية ضخمة.

وأعلنت شركة والت ديزني الأربعاء خططا للبدء في إعادة فتح منتجع وولت ديزني وورلد في فلوريدا الذي به أكبر حديقة ترفيهية، على أن يتم الفتح على مراحل ستبدأ يوم 11 يوليو.

وقالت شركة أم.جي.أم ريزورتس للمنتجعات السياحية أنها ستفتح أبواب أربعة من ملاهيها الليلية يوم 3 يونيو.

المؤشرات ترتفع

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 553.16 نقطة أو بنسبة 2.21% ليصل إلى 25,548.27 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 44.36 نقطة أو بنسبة 1.48% ليصل إلى 3,036.13 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 72.14 نقطة أو بنسبة 0.77% ليصل إلى 9,412.36 نقطة.

