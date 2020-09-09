الأسهم الأمريكية ترتفع الأربعاء بقيادة أسهم تسلا

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء بقيادة أسهم تسلا بعد خسائر على مدار ثلاث جلسات حيث عاود المستثمرون الشراء بقوة للاستفادة من انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا.

صعود أسهم تسلا

وصعدت أسهم شركة تسلا بعد أن تكبدت أكبر خسائر بالنسبة المئوية خلال يوم واحد في الجلسة السابقة.

ومقابل هذا، ارتفعت أسهم كلا من شركة أبل ومايكروسوفت وأمازون دوت كوم، أكبر ثلاث شركات أمريكية مدرجة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3% على الأقل.

شملت المكاسب أسهما أخرى لشركات استفادت من المكوث في المنازل مثل فيسبوك وألفابت مالكة جوجل.

ويجئ هذا بعد يوم من إغلاق ناسداك عند مستوى يقل بنسبة 10% عن الإقفال القياسي المرتفع المسجل في الثاني من سبتمبر، مما يشير إلى تصحيح السوق.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 439.78 نقطة بما يعادل 1.6% ليصل إلى 27940.67 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 67.22 نقطة أو بنسبة 2.02 % ليصل إلى 3399.06 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنحو 292.87 نقطة أو بنسبة 2.71 % ليصل إلى 11141.56 نقطة.

وأصبحت الأسهم الأمريكية حساسة للتقلبات وسط تضاءل عدد الأسهم القيادية في السوق لتنحصر في عدد محدود من الأسهم ثقيلة الوزن المتصلة بالتكنولوجيا.

وقالت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي أن سوفتبنك جروب قد تورط في المراهنة على مشتقات الأسهم المرتبطة بشركات التكنولوجيا.

ومن المتوقع أن تتزايد التقلبات السوقية خلال الفترة التي تسبق انعقاد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبسبب هذا، يتسم شهري سبتمبر وأكتوبر بقدر كبير من التقلبات من بين أشهر السنة.

وقفزت أسهم النمو بنسبة 3% متخطية قفزة بنسبة 1.7% في أسهم القيمة خلال اليوم.

بيانات اقتصادية جيدة

وانشغل المتعاملون بمراقبة العلامات الدالة على توسيع نطاق السوق بدعم من البيانات الاقتصادية الجيدة.

وقال صحيفة فاينانشال تايمز إن شركة أسترازينيكا يمكنها استأنفت التجارب على لقاح لفيروس فيروس كورونا الأسبوع القادم. شركة أسترازينيكا تستأنف التجارب على لقاح لمرض كوفيد-19

وقررت شركة بريطانية وقف التجارب التجريبية العالمية للقاح كوفيد-19 الاسبوع القادم.

وكانت الشركة الدوائية البريطانية قد أوقفت التجارب العالمية للقاح كوفيد-19 التجريبي.

وبرغم هذا هبطت أسهم الشركة المقيدة في الولايات المتحدة بنسبة 1.5%.

وهبط سهم شركة تيفاني الأمريكية للمجوهرات بنسبة 6.2%.

وذلك بعد أن حذرت شركة ال.في.ام.اتش عملاقة الكماليات الفرنسية من أنها تتجه للانسحاب من خطة استحواذها على شركة تيفاني بقيمة 16 مليار دولار.

