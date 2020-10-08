الأسهم الأمريكية ترتفع الأربعاء بعد مطالبات دعم شركات الطيران

تعافت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء بعد أن دعا الرئيس دونالد ترامب إلى دعم شركات الطيران بعد يوم من وقف محادثات بشأن محفزات وتأجيلها إلى الشهر التالي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

دعم شركات الطيران

وكتب الرئيس ترامب على تويتر مطالبًا الكونجرس بالتصديق على خطة إنقاذ لشركات الطيران بقيمة 25 مليار دولار. وتنال هذه الخطة دعم المتحدثة باسم مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وطلب ترامب أيضًا من الكونجرس التصديق على برنامج لحماية الوظائف بقيمة 135 مليارًا للشركات الصغيرة ومحفزات نقدية بقيمة 1.200 دولار للفرد.

وتفاءل المستثمرون لطرح تدابير تحفيزية على الطاولة بغية التصدي لتداعيات فيروس كورونا.

وقفز مؤشر داو جون الصناعي بنسبة 1.9% أو بنحو 521 نقطة ليصل إلى 28.303 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاند اند بورز 500 بنسبة 1.7% ليصل إلى 3.419 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.9% إلى 11.365 نقطة.

وقفزت أسهم شركات الطيران بدعم من تصريحات ترامب المطالبة بتمرير مساعدات لشركات الطيران.

وصعدت أسهم شركة إيلي ليلي بنسبة 3.4% بعد أن قالت إنها تقدمت بطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول العاجل على عقارها المشتمل على أجساد مضادة مقاومة لفيروس كورونا.

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

وحذَّر محافظ مجلس الاتحادي الاحتياطي جيروم باول من أن الاقتصاد الأمريكي سيسقط في هوة الركود، حال إخفاق الكونجرس في تقديم مساعدات إضافية.

وانقسم مسئولو مجلس الاتحادي الاحتياطي حول طريقة تطبيق مدخل السياسة النقدية الجديدة وسط انعدام اليقين بشأن طريقة مكافحة الركود الناجم عن فيروس كورونا.

وتسبب انعدام اليقين بشأن التدابير التحفيزية المضادة لفيروس كورونا والصعود غير المتوقع في المخزونات الأمريكي في تراجع أسعار خام النفط.

وهبطت أسعار خام برنت بنسبة 1.3% لتصل إلى 42.11 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب بفعل تزايد انعدام اليقين حول المساعدات الجديدة من الكونجرس.

وارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 1886.68 دولار للاوقية.

وفي ختام تعاملات الثلاثاء، تراجعت الأسهم الأمريكية تراجعا حادا لتغلق منخفضة بعد قول الرئيس دونالد ترامب إنه قرر وقف المفاوضات مع الديمقراطيين بشأن مشروع قانون لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا إلى ما بعد الانتخابات.