الأسهم الأمريكية ترتفع الأربعاء بعد إيراد نتائج فصلية مختلطة

صعدت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء بعد جلسة متأرجحة بعد إيراد نتائج فصلية مختلطة ودراسة المستثمرين مفاوضات التحفيز الخلافية في واشنطن.

تذبذبت مؤشرات الأسهم الرئيسية خلال معظم تداولات اليوم لكنها ختمت على ارتفاع.

ناسداك يحقق أقل المكاسب

وسجل مؤشر ناسداك أقل المكاسب تحت ضغط من تراجع سهم شركة أمازون بنسبة 2.3%.

ويبقى بذلك مؤشر ستاندر اند بورز 500 مرتفعا حتى الآن من العام بنسبة 1.4%.

وصعد مؤشر ناسداك بنسبة 19.3% منذ 1 يناير بينما هبط مؤشر داو بنسبة 5.4%.

وأظهرت أحدث الأرقام تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19 يوم الثلاثاء. تصل بذلك حصيلة الوفيات إلى 142 ألف حالة.

وحذر الخبراء من أن الأعداد ربما ترتفع أكثر بسبب صعود الإصابات الجديدة.

وانقسم الديمقراطيون والجمهوريون بشأن تفاصيل حزمة التحفيز الجديدة التي يتوقع أن تصل قيمتها إلى 1 تريليون دولار.

وذلك قبل أسبوعين على انتهاء سريان إعانات البطالة المستحقة لملايين المتعطلين الأمريكيين.

وقفزت مبيعات المنازل القائمة بنسبة قياسية بلغت 20.7% في يونيو، حسب الرابطة الوطنية للعقاريين.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 165.44 نقطة أو بنسبة 0.62% ليصل إلى 27,005.84 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 18.72 نقطة أو بنسبة 0.57% ليصل إلى 3,276.02 نقطة.

وتقدم مؤشر ناسداك المركب بنحو 25.76 نقطة أو بنسبة 0.24% ليصل إلى 10,706.13 نقطة.

وتقدمت عشرة قطاعات أساسية من بين 11 هيئة اقتصادية على مؤشر ستاندر اند بورز، وسط هبوط أسهم الشركات المالية.

إيراد نتائج فصلية مختلطة

واقترب موسم نتائج الشركات من نهايته مع إعلان نتائج نحو 75 شركة مقيدة على مؤشر ستاندر اند بورز.

وصعدت أسهم شركة فايزر بنسبة 5.1% بعد أن أعلنت شركة بيواتيك الألمانية اعتزام الحكومة الأمريكية سداد مبلغ 1.95 مليار دولار لشراء 100 مليون جرعة من لقاح لفيروس كورونا.

وهبطت أسهم شركة يونتيد ايرلاينز القابضة بنسبة 4.2% بعد أن أوردت الشركة صافي خسارة بقيمة 2.6 مليار دولار في الربع الثاني.

وهبطت أسهم شركة مايكروسوفت بأكثر من 2% تأثرا بتقرير نتائجها الفصلية.

وصعدت أسهم شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية بأكثر من 2% بعد أن أوردت الشركة نتائجها الفصلية.

