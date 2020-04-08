الأسهم الأمريكية ترتفع الأربعاء بدعم من آمال قرب القضاء على كورونا

قفزت الأسهم الأمريكية الأربعاء بدعم من آمال قرب بلوغ جائحة فيروس كورونا ذروتها وحصول شركات التأمين الصحي على دعم إضافي بعد قرار بيرني ساندرز تعليق حملته الرئاسية.

وارتفعت الأسهم في بداية التعاملات بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب أن الأمريكيين اقتربوا من بلوغ ذروة الجائحة.

وقال حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو أن جهود الولاية في فرض التباعد الاجتماعي تحرز نجاحا في لجم الفيروس.

صعود الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 779.71 نقطة أو بنسبة 3.44% ليصل إلى 23,433.57 نقطة.

وارتفع مؤشر ستندر اند بورز 500 بنحو 90.57 نقطة أو بنسبة 3.41% ليصل إلى 2,749.98 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 203.64 نقطة أو بنسبة 2.58% ليصل إلى 8,090.90 نقطة.

وتعافى مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 23% خلال الأسبوعين الماضيين، برغم استمرار صعود مؤشره الرئيسي للتقلبات المستقبلية إلى مستويات تاريخية. وذلك بعد تسجيل المؤشر أسوأ أداء خلال عقود.

تعليق حملة بيرني ساندرز

وتلقت الأسهم دعما إضافيا بفضل صعود أسهم قطاع الرعاية الصحية في أعقاب قرار السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز تعليق حملته الانتخابية.

وتبنى ساندر سياسة تقضي بتقديم الرعاية الصحية للجميع ما يقضي على التأمين الخاص.

وتسببت حملة ساندرز في خفض أسهم شركات الرعاية الصحية لعدة أشهر.

وقفزت أسهم شركة يونتيد هيلث جروب بنسبة 7.98% لتسجل أكبر دعم لمؤشر داو جونز. وقفزت أسهم شركة انثم بنسبة 10.25%.

ولا يزال مؤشر ستاندر اند بورز 500 منخفضا بنحو 19% نزولا من قمته القياسية التي بلغها منتصف فبراير، برغم المكاسب الكبيرة التي حققها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتسببت تدابير احتواء الفيروس في توقف الانشطة الاقتصادية بشكل فعلي.

شركات الطاقة نقطة مضيئة

وارتفعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 6.74% وكانت بمثابة نقاط مضيئة لكونها كانت اليوم ضمن أفضل القطاعات من حيث الأداء.

وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6% بدعم من آمال خفض منظمة الأوبك للانتاج في اجتماع الخميس القادم.

وأقبلت الشركات الأمريكية على تسريح العمال وكان آخرها شركة تسلا وبيونج وسبريت التي قفزت أسهمها بنسبة 16.01% بينما أرتفعت أسهم شركة تسلا بنسبة 0.62%.

