الأسهم الأمريكية ترتفع الأربعاء بدعم من آمال التوصل لعقار مضاد لكورونا

الاحتياط الفيدرالي يبقى أسعار الفائدة قريبة من الصفر

ارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء بدعم من آمال التوصل لعقار مضاد لكورونا ما أنعش آمال تحقيق انتعاش واسع النطاق وساعد المستثمرين على تجاهل بيانات إجمالي الناتج المحلي القاتمة.

وبفضل هذا تم كذلك تجاهل كلمات التحذير التي صدرت عن رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول.

وقدمت شركات التكنولوجيا أكبر دعم لمؤشر ستاندر اند بورز 500 ومؤشر ناسداك.

ودفعت هذه الشركات جميع متوسطات الأسهم الأمريكية الثلاث الكبرى للتحليق قريبا من أعلى قمم لها تم بلوغها في شهر فبراير.

وجرى تداول جميع المؤشرات الثلاثة عند مستويات تقل عن مستوياتها القياسية بنسبة 20%.

وجرى تداول مؤشر ناسداك عند مستويات تقل عن مستوياته القياسية بنسبة 10%.

واستمر الأداء الجيد النسبي للشركات الأصغر حجما التي استفادت من رفع القيود في الولايات الأمريكية متفوقة على نظيراتها الأكبر حجما.

التوصل لعقار مضاد لكورونا

وأعلنت شركة جلياد ساينس لتصنيع الأدوية عن نجاح عقار ريمدسفير في علاج مرضى كوفيد-19 بفاعلية.

وساعد هذا على دعم السوق الأوسع نطاقا ورفع أسهمها بنسبة 5.7%.

وسجل الاقتصاد الأمريكي أكبر تراجع له خلال 11 عاما.

وانكمش إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول بنسبة 4.8%، حسب وزارة التجارة الأمريكية. يتم بذلك إنهاء أطول توسع اقتصادي أمريكي على الإطلاق.

وقرر بنك الاحتياط الفيدرالي في ختام اجتماع السياسة النقدية للبنك الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية قريبة من الصفر.

وحذر جيروم باول رئيس البنك أن الاقتصاد سيهبط بوتيرة غير مسبوقة في الربع الحالي.

وأضاف باول أن الاقتصاد سينتعش بفضل رفع القيود وتعهد بأن يواصل البنك المركزي دعم التعافي.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 532.31 نقطة أو بنسبة 2.21% ليصل إلى 24,633.86 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 76.12 نقطة أو بنسبة 2.66% ليصل إلى 2,939.51 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 306.98 نقطة أو بنسبة 3.57% ليصل إلى 8,914.71 نقطة.

وقفز سهم شركة الفابيت الشركة الأم لشركة جوجل بنسبة 8.9%، بعد أن أوردت الشركة تحقيق مبيعات منتظمة من الإعلانات وصعود إيراداتها السنوية بنسبة 13%.

وارتفعت أسهم شركة بيونج بنسبة 5.9% بعد أن أعلنت الشركة أنها ستخفض العمالة والإنتاج حتى يتسنى لها مواجهة تراجع الطلب.

وتخطط شركة ليفت لتوصيل الركاب التخلص من نسبة 17% من العمالة. وارتفعت أسهمها بنسبة 4.0%.

وارتفعت أسهم شركة فيسبوك بنسبة 8% بينما صعدت أسهم شركة مايكروسوفت وتسلا بنسبة 2% في تعاملات ما بعد السوق.

