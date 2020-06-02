الأسهم الأمريكية ترتفع الأثنين بفعل مؤشرات على التعافي الاقتصادي

الصين تأمر شركاتها بعدم شراء فول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأثنين بدعم من بروز مؤشرات على التعافي الاقتصادي الأمريكي.

وساعد هذا على تجاهل أعمال العنف المندلعة حاليا وسط استمرار تفشي جائحة كورونا وتصاعد التوترات الأمريكية الصينية.

ودشنت المؤشرات الأمريكية الثلاثة أولى تداولاتها خلال شهر يونيو على ارتفاع محققة مكاسب أقل من 1% عقب رواج قوي شهده شهر مايو.

فيسبوك تدعم مؤشر ستاندر اند بورز 500

وتحسن أداء أسهم قيادية مثل فيسبوك وآبل وأمازون دوت كوم لتقدم أكبر دعم لمؤشر ستاندر اند بورز 500 وناسداك.

كما قدمت أسهم شركة بيونج أكبر دعم لمؤشر داو جونز.

ودعا البيت الأبيض المتظاهرين إلى التقيد بالقانون والنظام بعد ست ليال من الاضطرابات والتظاهرات العنيفة التي حركها مقتل جورج فلويد على أيدي الشرطة.

واضطرت متاجر لبيع التجزئة مثل تارجت وول مارت إلى إغلاق بعض متاجرها بسبب الإضطرابات.

وأمرت الصين الشركات المملوكة للدولة بوقف شراء فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكية؛ ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينهي المعاملة الخاصة لهونج كونج بعد تحرك الصين صوب تشديد التدابير الأمنية هناك.

مؤشرات على التعافي الاقتصادي الأمريكي

وصدرت بيانات اقتصادية دعمت ثقة المستثمرين، إذ أظهر مؤشر مدراء المشتريات لمعهد إدارة التوريد انكماش نشاط المصانع.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 91.91 نقطة أو بنسبة 0.36% ليصل إلى 25.475.02 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 11.42 نقطة أو بنسبة 0.38% ليصل إلى 3,055.73 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 62.18 نقطة أو بنسبة 0.66% ليصل إلى 9,552.05 نقطة.

سهم فايزر يهبط

وهبط سهم فايزر بنسبة 7.1%. وهوى سهم شركة جلياد ساينس بنسبة 3.4% بعد تحقيق نتائج مختلطة في المراحل الأخيرة من دراستها لعقار رمدسفير المخصص لعلاج مرض كوفيد-19.

وارتفعت أسهم شركات أدوية منافسة مثل سي.تي.آي بيوفارما كورب بنسبة 16.7% بعد تقرير أشارت إلى نجاعة عقارات مخصصة لعلاج كوفيد-19.

وارتفعت أسهم شركة كويتي للأدوات التجميل بنسبة 20.9% بعد تعيين بيتر هارف في منصب المدير التنفيذي الجديد للشركة.

