الأسهم الأمريكية تختم متراجعة الاثنين مع تقييم التطورات المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا

انضمت الولايات المتحدة إلى أوروبا وكندا في حظر بنوك روسية من نظام “سويفت”

سادت حالة من الهبوط على معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة تداولات الإثنين، مع استمرار تقييم التطورات المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا.

وانضمت الولايات المتحدة إلى أوروبا وكندا في حظر بنوك روسية من نظام “سويفت” الذي يضم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية حول العالم، في إطار سلسلة من العقوبات المالية القوية ضد موسكو

وشهدت “وول ستريت” جلسة اتسمت بالتقلب الملحوظ اليوم، بفعل الأنباء المتباينة حيال المفاوضات بين مندوبي روسيا وأوكرانيا والمعارك العسكرية المستمرة بين الجانبين.

وتعرضت أسهم البنوك الأمريكية لضغوط سلبية مع هبوط العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات قرب 1.83%، حيث انخفض سهمي “جيه بي مورجان” و”سيتي جروب” بأكثر من 4% لكل منهما.

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% أو ما يعادل 166 نقطة ليغلق عند 33.892 ألف نقطة، ليسجل خسائر شهرية بنحو 3.5%

كما انخفض “S&P 500” بنحو 0.2% أو 10 نقاط عند 4373 نقطة، ليهبط بنسبة 3.1% في شهر فبراير الجاري.

بينما ارتفع “ناسداك” بنسبة 0.4% أو 56 نقطة مسجلًا 13.751 ألف نقطة، لكنه تراجع بنحو 3.4% في الشهر الحالي.