الأسهم الأمريكية تختم تعاملات الخميس متراجعة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.72%

انخفضت الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الخميس عقب بيانات اقتصادية ضعيفة فضلا عن ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الشهري.

بيانات اقتصادية ضعيفة



وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 207 آلاف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشار التوقعات إلى انخفاض عند 199 ألفا من 200 ألف طلب.



وكشفت بيانات مؤشر “آي إس إم” لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي عن انخفاض إلى مستوى 62 نقطة في الشهر الماضي من 69.1 نقطة في نوفمبر بينما توقع محللون انخفاضا إلى مستوى 67 نقطة.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.72% عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذي كشف عن مناقشات دارت داخل أروقة البنك المركزي في الشهر الماضي بإمكانية الإسراع من رفع الفائدة لمواجهة صعود التضخم.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2% أو ما يعادل 1.61 دولار وأغلقت عند 79.46 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم مارس بنسبة 1.4% أو ما يعادل 1.19 دولار وأغلقت عند 81.99 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 36236 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 36464 نقطة وأقل مستوى عند 36200 نقطة.



وتراجع مؤشر “إس أند بي 500” بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 4696 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4725 نقطة وأقل مستوى عند 4671 نقطة.



وانخفض “ناسداك” بنسبة 0.1% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 15080 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 15198 نقطة وأقل مستوى عند 14914 نقطة.