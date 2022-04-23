هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية ، في ختام جلسة تداول الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع، مع استمرار صدور نتائج أعمال الشركات وتواصل القلق حيال تشديد السياسة النقدية.

وتعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي لأكبر هبوط يومي من حيث النسبة المئوية منذ أكتوبر 2020، وسط تسارع التضخم لأعلى مستوياته في 40 عاماً، ليهوي بنسبة 2.8% أو ما يعادل 981 نقطة ويغلق عند مستوى 33811 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو 1.9%.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8% أو ما يعادل 121 نقطة تقريباً مسجلاً مستوى 4271 نقطة.

وكان مؤشر «ناسداك» الأسوأ أداء بانخفاضه بنسبة 2.5% أو ما يعادل 335 نقطة عند 12839 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 3.8%.

انخفض سهم «فيرايزون» بنسبة 5.8% بعد أن أبلغت الشركة عن خسارة 36 ألف اشتراك للجوال في الربع الأول من هذا العام، كما هبط سهم «جاب» بنحو 19% مع اعتزام «نانسي جرين» مغادرة منصبها كرئيسة تنفيذية هذا الأسبوع.