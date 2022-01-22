بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تختتم منخفضة الجمعة وتهبط أسبوعيا

أغلقت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي عند 85.14 دولار للبرميل
أيمن عزام 8:35 ص, السبت, 22 يناير 22 8:35 ص, السبت, 22 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة وعمقت خسائرها مسجلة أداء أسبوعيا سيئا، وذلك مع انتظار صدور نتائج أعمال الشركات.

يأتي ذلك في ظل الترقب عن كثب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سينطلق الثلاثاء المقبل يعقبه قرار يوم الأربعاء بشأن الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها قرب الصفر دون تغيير.

الأسهم الأمريكية تتراجع

لكن الأسواق تنتظر إشارات من بيان السياسة النقدية أو تصريحات رئيس الفيدرالي “جيروم باول” حول الخطوة التالية للبنك المركزي والتي على الأرجح ستكون البدء برفع الفائدة في اجتماع مارس لمواجهة الضغوط التضخمية.

اقرأ أيضا  الجيزة للمقاولات تنفذ أعمالا بقيمة 752 مليون جنيه فى العاشر من رمضان

وأعلنت “نتفليكس” الخميس عن نتائج أعمالها، في حين تنتظر الأسواق نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى على رأسها “آبل” و”تسلا” خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.5% أو ما يعادل 41 سنتا وأغلقت عند 85.14 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%.

اقرأ أيضا  نقل تداول أسهم مرسيليا من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى «الرئيسية» (صور)

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس بنسبة 0.5% أو ما يعادل 49 سنتا وأغلقت عند 87.89 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%.

وفي ختام التداولات، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.3% (ما يعادل 450 نقطة) إلى 34265 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 34896 نقطة وأقل مستوى عند 34229 نقطة.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة الأربعاء بدعم من قطاع السلع الفاخرة

وهبط مؤشر “إس أند بي 500” بنسبة 1.9% (ما يعادل 84 نقطة) إلى 4397 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 5.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 4494 نقطة وأقل مستوى عند 4395 نقطة.

وانخفض “ناسداك” بنسبة 2.7% (ما يعادل 385 نقطة) إلى 13768 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 7.5% تعد الأسوأ منذ أكتوبر عام 2020، وبلغ أعلى مستوى عند 14171 نقطة وأقل مستوى عند 13764 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة الجمعة بقيادة الموارد الأساسية

أيمن عزام 9:58 م, الجمعة, 21 يناير 22

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة الخميس وسط متابعة نتائج أعمال الشركات

أيمن عزام 10:12 ص, الجمعة, 21 يناير 22

الأسهم الأمريكية تغلق متراجعة الخميس مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

أيمن عزام 9:48 ص, الجمعة, 21 يناير 22

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 20-1-2021

رجب عزالدين 6:52 م, الخميس, 20 يناير 22

الخليجية الكندية توافق على بيع قطعتي أرض في 6 أكتوبر لتوفير السيولة

رجب عزالدين 5:30 م, الخميس, 20 يناير 22

البورصة المصرية تغلق الأسبوع على أداء متباين وحجم تداولات 746 مليون جنيه

رجب عزالدين 3:41 م, الخميس, 20 يناير 22