الأسهم الأمريكية تختتم منخفضة الجمعة وتهبط أسبوعيا

أغلقت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي عند 85.14 دولار للبرميل

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة وعمقت خسائرها مسجلة أداء أسبوعيا سيئا، وذلك مع انتظار صدور نتائج أعمال الشركات.

يأتي ذلك في ظل الترقب عن كثب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سينطلق الثلاثاء المقبل يعقبه قرار يوم الأربعاء بشأن الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها قرب الصفر دون تغيير.

الأسهم الأمريكية تتراجع

لكن الأسواق تنتظر إشارات من بيان السياسة النقدية أو تصريحات رئيس الفيدرالي “جيروم باول” حول الخطوة التالية للبنك المركزي والتي على الأرجح ستكون البدء برفع الفائدة في اجتماع مارس لمواجهة الضغوط التضخمية.

وأعلنت “نتفليكس” الخميس عن نتائج أعمالها، في حين تنتظر الأسواق نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى على رأسها “آبل” و”تسلا” خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.5% أو ما يعادل 41 سنتا وأغلقت عند 85.14 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس بنسبة 0.5% أو ما يعادل 49 سنتا وأغلقت عند 87.89 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%.

وفي ختام التداولات، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.3% (ما يعادل 450 نقطة) إلى 34265 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 34896 نقطة وأقل مستوى عند 34229 نقطة.

وهبط مؤشر “إس أند بي 500” بنسبة 1.9% (ما يعادل 84 نقطة) إلى 4397 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 5.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 4494 نقطة وأقل مستوى عند 4395 نقطة.

وانخفض “ناسداك” بنسبة 2.7% (ما يعادل 385 نقطة) إلى 13768 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 7.5% تعد الأسوأ منذ أكتوبر عام 2020، وبلغ أعلى مستوى عند 14171 نقطة وأقل مستوى عند 13764 نقطة.