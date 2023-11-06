الأسهم الأمريكية تحقق أفضل أداء أسبوعي على الإطلاق منذ بداية العام

حققت الأسهم الأمريكية ارتفاعات قوية خلال تداولات الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر، لتسجل بذلك أفضل أداء أسبوعي على الإطلاق منذ بداية هذا العام، بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية جنبا إلى جنب مع صعود أسهم بعض الشركات الكبرى المدرجة بمؤشرات الأسهم الأمريكية القياسية.

وفي هذا الصدد، بلغت أرباح مؤشر S&P 500نحو 5.85%، وهي أعلى مكاسب أسبوعية من1 نوفمبر 2022، كما حقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بما يقرب 5.07% وقدرت أرباح مؤشر ناسداك 100 الأسبوعية بما يعادل 6.48% وهي الأعلى منذ أكتوبر 2022.

ولقد سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات قوية مع إغلاق جلسة الجمعة الماضية، حيث أنهى مؤشر ناسداك 100 الجلسة على ارتفاع بحوالي 1.21% إلى 15099.49 نقطة، كما اختتم مؤشر إس أند بي 500 التداولات عند المستوى 4358.35 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.94%، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.66% ليسجل 34061.33 نقطة.