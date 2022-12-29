الأسهم الأمريكية تتكبد خسائر في ختام التعاملات وهبوط أسهم «آبل»

منيت الأسهم الأمريكية بخسائر فادحة، مع اقتراب العام الجديد وترقب المستثمرين لانطلاق عام 2023؛ إذ تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات جلسة بضغط من انخفاض سهم شركة آبل بـ بورصة وول ستريت، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز بنحو 1.1% أو 365 نقطة إلى 32875 نقطة.

كما انخفض مؤشر “ستاندارد أن بورز” بنسبة 1.2% مسجلًا 3783 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك بنحو 1.35% إلى 10213 نقطة بـ البورصة الأمريكية.

وانخفض سهم آبل بأكثر من 3% في نهاية الجلسة، مسجلًا أقل مستوى له في 52 أسبوعًا وسط تحديات الإنتاج التي تواجهها الشركة في الصين.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم تسلا بنحو 3.3% لينهي تراجعًا دام لـ 7 جلسات حيث كبدت أسهم شركة تسلا أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 لتفقد 85 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف المستثمرين حول مستقبل الشركة.

وأنهى سهم شركة السيارات الكهربائية جلسة الجمعة الماضية عند أقل مستوى في أكثر من عامين لتهبط القيمة السوقية دون 400 مليار دولار كما تراجع سهم الشركة بنحو 18% هذا الأسبوع.

وكانت القيمة السوقية لـ تسلا عند 1.2 تريليون دولار مطلع العام الجاري، ويعادل التراجع في القيمة السوقية بنحو 800 مليار دولار إجمالي قيمة أكثر من 80 شركة من صغار الشركات داخل مؤشر “إس أند بي 500”.