الأسهم الأمريكية تتعافى الثلاثاء صعودا من أدنى مستوياتها منذ 2016

تعافت الأسهم الأمريكية بحدة الثلاثاء صعودا من أدنى مستويات لها منذ عام 2016 وسط تصاعد التفاؤل بشأن تمرير حزمة محفزات مالية من جانب الكونجرس الأمريكي بغية التصدي للتبعات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1,357 نقطة أو بنسبة 7.3% ليصل إلى 19,950 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 130 نقطة أو بنسبة 5.8% ليصل إلى 2,367 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 327 نقطة أو بنسبة 4.8% ليصل إلى 7,188 نقطة. وتخطت جميع المؤشرات الأمريكية الثلاثة مستوى 20,000 نقطة في التداولات الصباحية.

أداء الأسهم الأمريكية الأثنين



وهبط مؤشر داو جونز بنحو 582.05 نقطة في تداولات أمس الأثنين أو بنسبة 3% ليستقر عند 18,591.93 نقطة،

وهو أدنى مستوى له منذ 9 نوفمبر 2016 يوم انتخاب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 67.52 نقطة أو بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2,237.40 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 18.84 نقطة أو بنسبة 0.3% ليغلق عند 6,860.67 نقطة.

ويتجه المشروعون الأمريكيون صوب التوصل لاتفاق يتيح ضخ حزمة إنقاذ بقيمة 2 تريليون دولار بغية مكافحة فيروس كورونا.

وساهمت أنباء حزمة الإنقاذ الأمريكية في دفع المستثمرين لشراء الأسهم بعد أن أخفق المشرعون الأثنين مرتين في التوصل لاتفاق.

وحسب موقع ماركت واتش، قال تشاك شومر رئيس حزب الأقلية في مجلس الشيوخ أنه أجرى مناقشات جيدا جدا مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منيوشن.

ترامب يطرح فكرة إعادة فتح الاقتصاد

وطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة إعادة فتح الأقتصاد في القريب العاجل بغية تقليص حجم الأضرار الواقعة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتناقض هذه الفكرة مع نصائح مستشاريه المتخصصين في الصحة.

وقال سام ستوفيل خبير الاستثمارات لدى شركة سي.اف.ار.أ ريسرتش:” تسود حاليا حالة من التفاؤل استنادا إلى تصريحات الرئيس. وانتعشت آمال إنهاء الإغلاقات وعدم تمديدها إلى الربع الثالث.”

وأشارت كذلك تقارير إلى أن العدوى قد بلغت ذروتها في أوربا بما يعني أنها ستتجه لاحقا إلى التراجع.

وساهمت هذه التقارير في إنعاش آمال نشوء السوق الصاعدة.

وهبطت الحالات الجديدة والوفيات في أوربا لليوم الثاني في إيطاليا. وأعلنت ألمانيا تراجع معدلات الإصابة بالفيروس.

وارتفعت أسهم شركة تشيفرون كورب بأكثر من 17%.

وذلك بعد أن قال عملاق البترول الأمريكي أنها ستوقف بشكل مؤقت عمليات إعادة شراء الأسهم. وحققت شركات الطاقة أفضل أداء الثلاثاء.

ومن بين الأسهم الأمريكية، ارتفعت أسهم شركة ماستركارد بنحو 8% بعد أن خفضت توقعاته إيراداتها للربع الأول.

وارتفعت أسهم شركة جنرال موتورز بنسبة 12% بعد أن قالت أنها تخطط للحصول على تسهيلات ائتمان دوارة بقيمة 16 مليار دولار.

وارتفعت أسهم شركة انتل برغم إعلانها أنها ستؤجل برنامج إعادة شراء الأسهم.

وارتفعت أسهم شركات الطيران الأمريكية، حيث ارتفع سهم شركة يونتيد ايرلاينز هولدنج بنحو 18%.

وارتفعت أسهم شركة والت ديزني بأكثر من 12% لتقترب الشركة من تحقيق أفضل اداء لها منذ 2008.

