الأسهم الأمريكية تتراجع الخميس جراء تصاعد مخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الخميس نزولا من مستويات مرتفعة تم تسجيلها مطلع العام، وذلك تحت ضغط من تصاعد مخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين وإصدار الشركات أرباح مخيبة للآمال.

الصين تغلق مدينتين

وقررت الصين إغلاق المدينتين اللتان شهدتا ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس الجديد الذي قتل 17 شخصا وأصاب ما يقرب من 600 شخص.

ويأتي هذا في ظل مخاوف تسارع وتيرة انتشار العدوى جراء إقبال مئات الملايين من الصينيين على السفر لقضاء عطلات السنة القمرية الجديدة في الخارج.

وتضررت البورصات العالمية جراء تصاعد مخاوف الانتشار السريع لفيروس كورونا وتسببه في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي.

وهبطت البورصات العالمية الأسبوع الجاري نزولا من قمم قياسية حققها سابقا. وجاءت تقارير أرباح الشركات الأمريكية متسقة حتى الآن مع التوقعات.

وقال سكوت لادنر خبير الاستثمار لدى شركة هورايزن انفيستمنتس: “تتزايد مخاوف انتشار الفيروس وهناك بالتأكيد بعض المخاوف بشأن تداعياته على النمو الاقتصادي الصيني.”

وتابع:” تداولات الناس تنطلق من فرضية ظهور تداعيات سيئة للغاية”.

البورصات الأمريكية تتراجع

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.64% ليصل إلى 29,000 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 0.43% ليصل إلى 3,307.34 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.22% ليصل إلى 9,363.16 نقطة.

وتراجعت البورصة الأمريكية مطلع الأسبوع الجاري تحت ضغط من مخاوف بشأن الطلب على السفر.

أداء مختلط لأسهم الطيران

وجاء أداء أسهم شركات الطيران مختلطا.

وارتفعت أسهم شركة ساوثويست إيرلاين بنسبة 1.5% مقابل هبوط أسهم شركة أمريكان ايرلاين جروب بنسبة 0.7% بعد إصدارهما بيانات بشأن أرباحهما الفصلية.

وبنسبة 1.7% و 4.2% على التوالي هبطت أسهم مشغلي القمار والفنادق مثل وين ريزورتس للمنتجعات وشركة ميلكو ريزورتس وانترتنمنت للترفيه وشركة لاس فيجاس ساندس كورب التي تحصل على جزء كبير من إيراداتها من الصين.

وسجلت أسهم الشركات المالية أكبر الخسائر بتراجع بلغ 1.1%. وهبطت أسهم شركة انشورو ترافلارز للتأمين بنسبة 5.1%.

وذلك بعد أن ناقش المدراء التنفيذيين داخلها الخسائر الناتجة عن الدعاوي القضائية ضد الشركة وتسببها في تكبيدها خسائر فاقت التوقعات.

ويتوقع المحللون تراجع أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 0.7% في الربع الأخير من 2019 صعودا من توقعات بتسجيل هبوط بنسبة 0.3% فقط مطلع 2019.

وهبطت أسهم شركة في.أف لتصنيع الملابس بنسبة 8.9% بعد قيامها بخفض توقعات أرباحها السنوية تحت ضغط من ضعف الطلب على ماركة تمبرلاند.