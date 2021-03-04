بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تتراجع الخميس بعد الفشل في طمأنة المستثمرين

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية
أيمن عزام 12:32 ص, الجمعة, 5 مارس 21 12:32 ص, الجمعة, 5 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت الأسهم الأمريكية بحدة الخميس بعد أن فشل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في طمأنة المستثمرين، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيواصل مراقبة ارتفاع عائدات السندات والتضخم.

وانخفض مؤشر شتاندرد آند بورز بنسبة 1.6% بعد انخفاضه 2.5% عند أدنى مستوى له في الجلسة.

كذلك، انخفض داو جونز الصناعي بمقدار 440 نقطة بعدما تراجع خلال الجلسة بأكثر من 700 نقطة.

اقرأ أيضا  شهادة إيداع "التجاري الدولي" تتراجع 1% بشهر فبراير

وانخفض ناسداك 2.3% حيث تعرضت أسهم النمو للضغط وسط ارتفاع الأسعار. وتراجع سهم آبل 1.6% بينما انخفض تيسلا 5.4%. ودفعت الخسائر الفادحة مؤشر ناسداك إلى المنطقة الحمراء لهذا العام.

الفشل في طمأنة المستثمرين

وقال باول إن إعادة فتح الاقتصاد يمكن أن «يخلق بعض الضغط التصاعدي على الأسعار».

وأضاف أن البنك المركزي سيكون «صبورا» قبل تغيير السياسة حتى في الوقت الذي رأى فيه التضخم يرتفع فيما يتوقع أن يكون أسلوبا مؤقتا. 

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تهبط الخميس وسط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

وأفادت وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة لإعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 27 فبراير بلغ 745 ألفاً، وهو أقل بقليل من تقدير «داوجونز» البالغ 750 ألفاً.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة مرة أخرى، وتم تداول عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات على ارتفاع طفيف عند 1.47% في الأسبوع الماضي، ارتفع المعدل إلى 1.6% في حركة مفاجئة أدت إلى عمليات بيع كبيرة في الأسهم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

«بايونيرز» توصي بشراء 3 أسهم عقارية في البورصة المصرية الأسبوع الحالي

منى عبدالباري 12:30 ص, الأحد, 7 مارس 21

أداء إيجابى للأسهم القيادية يقلص الحركة التصحيحية للبورصة

منى عبدالباري 9:42 م, السبت, 6 مارس 21

شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 3% بتعاملات الـ«gdr’s» الأسبوع الماضي

أسماء السيد 12:31 م, السبت, 6 مارس 21

الأسهم الأمريكية ترتفع الجمعة بعد جلسة متقلبة

أيمن عزام 12:50 ص, السبت, 6 مارس 21

الأسهم الأوروبية تتراجع الجمعة مع ارتفاع عوائد السندات

أيمن عزام 10:26 م, الجمعة, 5 مارس 21

صعود طفيف لمؤشر النيل وسهم المجموعة المتكاملة يتصدر التداولات خلال أسبوع

مصطفى طلعت 9:11 م, الجمعة, 5 مارس 21