الأسهم الأمريكية تتراجع الجمعة وسط المخاوف من تصاعد كورونا

تزايدت المخاوف في الأسواق من عودة قيود الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الجمعة، إذ أدت المخاوف من تصاعد كورونا إلى دفع وول ستريت نحو التراجع. وذلك بعد ارتفاعها في وقت سابق بالتداولات عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.

تزايد المخاوف من تصاعد كورونا



وفي إطار إجراءات مكافحة كورونا، أعلنت وزارة النقل الأمريكية الجمعة عن عزمها فرض غرامة ربما تصل إلى 3000 دولار على كل مسافر يرفض ارتداء قناع الوجه.



يأتي ذلك مع تزايد المخاوف في الأسواق من عودة قيود الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى بسبب تفشي الفيروس التاجي مجددا، الأمر الذي يؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد العالمي.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاعه بنسبة 0.6%.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية بنسبة 0.6% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وفي سوق النفط، ارتفعت عقود “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.3% أو ما يعادل 1.58 دولار وأغلق عند 69.72 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%.



وارتفعت عقود “برنت” تسليم نوفمبر بنسبة 2% أو ما يعادل 1.47 دولار وأغلق عند 72.92 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%.



وفي ختام التداولات، تراجع مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.8% (ما يعادل 271 نقطة) إلى 34607 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.2% وبلغ أعلى مستوى عند 35104 نقاط وأقل مستوى عند 34599 نقطة.



وانخفض “إس أند بي 500” بنسبة 0.7% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 4458 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 4520 نقطة وأقل مستوى عند 4457 نقطة.



وهبط “ناسداك” بنسبة 0.8% (ما يعادل 132 نقطة) إلى 15115 نقطة، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 15349 نقطة وأقل مستوى عند 15111 نقطة.