بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تتراجع الجمعة مع إصدار تقرير الوظائف الشهري

انخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 4.2%
أيمن عزام 8:39 ص, السبت, 4 ديسمبر 21 8:39 ص, السبت, 4 ديسمبر 21

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة متأثرة بتضارب بيانات تقرير الوظائف الشهري، فضلا عن استمرار متابعة تطورات جائحة “كورونا” في ضوء سلالة “أوميكرون” المتحورة الجديدة. 

 
وسجلت الولايات المتحدة أمس، ثاني حالة إصابة لديها كما ظهر المتحور في خمس ولايات أمريكية لكن بأعراض طفيفة على المصابين حتى الآن، وأعلنت المملكة المتحدة هي الأخرى اكتشاف حالات مصابة بهذا المتحور، فيما سجلت دول عربية وخليجية إصابات بـ”أوميكرون” قادمة من دول إفريقية. 

 
كما كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي عن أن سلالة “أوميكرون” ظهرت في عشرات الدول حول العالم بما يصل إلى 38 دولة في مختلف القارات والمناطق. 

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إصدار تقرير الوظائف الشهري

 
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 210 آلاف وظيفة خلال شهر نوفمبر الثاني الماضي بينما توقع محللون إضافة أكثر من 570 ألف وظيفة خلال نفس الفترة. 

 
وشمل تقرير الوظائف أيضا انخفاض معدل البطالة في أمريكا إلى 4.2% في نوفمبر مقارنة بتوقعات انخفاض المؤشر إلى 4.5% من 4.6%. 

 
وفي سياق متصل، كشفت بيانات “آي إس إم” لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي عن نمو إلى مستوى 69.1 نقطة في نوفمبر من 66.7 نقطة خلال أكتوبر بينما أشارت التوقعات إلى تراجع إلى مستوى 64.9 نقطة. 

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وعلى صعيد تداولات سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4% أو ما يعادل 24 سنتا وأغلقت عند 66.26 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 2.8%. 

 
وارتفعت عقود “برنت” تسليم فبراير بنسبة 0.3% أو ما يعادل 21 سنتا وأغلقت عند 69.88 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية 3.9%. 

 
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 34580 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.9%، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 34801 نقطة وأقل مستوى عند 34264 نقطة. 

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وانخفض “إس أند بي 500” بنسبة 0.8% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 4538 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 4608 نقاط وأقل مستوى عند 4595 نقطة. 

 
وهبط “ناسداك” بنسبة 1.9% (ما يعادل 296 نقطة) إلى 15085 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 15470 نقطة وأقل مستوى عند 14931 نقطة. 

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بقلم أيمن عزام

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