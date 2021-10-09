بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تتراجع الجمعة بعد تقرير الوظائف الشهري

تأثرت “وول ستريت” سلبًا بإضافة الاقتصاد الأمريكي أقل عدد وظائف شهرية منذ يناير الماضي
أيمن عزام 7:44 م, السبت, 9 أكتوبر 21 7:44 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعًا بشكل طفيف في ختام تعاملات  الجمعة بعد تقرير الوظائف الشهري المخيب للآمال، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

صدور تقرير الوظائف الشهري

وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة هامشية بلغت 0.03% أو 8 نقاط ليصل إلى 34.746 ألف نقطة، لكنه صعد 1.2% في إجمالي الأسبوع.

وتراجع “إس آند بي 500” بنحو 0.2% ما يعادل 8 نقاط عند 4391 نقطة، لكنه ارتفع 0.8% في الأسبوع الماضي.

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وانخفض مؤشر “ناسداك” 0.5% أو 74 نقطة ليغلق عند 14.579 ألف نقطة، مسجلًا مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 0.1%.

وتأثرت “وول ستريت” سلبًا بإضافة الاقتصاد الأمريكي أقل عدد وظائف شهرية منذ يناير الماضي، رغم تحسن المعنويات بدعم توصل الكونجرس لاتفاق بشأن رفع سقف الديون حتى بداية ديسمبر المقبل.

وسجلت أسهم الطاقة مكاسب الجمعة مع تجاوز خام غرب تكساس الأمريكي مستوى 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ عام 2014 قبل أن يقلص مكاسبه عند التسوية، ليصعد سهما “إكسون موبيل” و”شيفرون” بنسبة 2.5% و2.3% على الترتيب.

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بقلم أيمن عزام

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