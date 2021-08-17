بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تتراجع الثلاثاء مع هبوط مبيعات التجزئة

سجلت أسهم هوم ديبوت هبوطا حادا
أيمن عزام 12:23 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21 12:23 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الثلاثاء مع هبوط مبيعات التجزئة الأمريكية أثار قلقا بشأن التعافي الاقتصادي، ونتائج مخيبة للآمال من هوم ديبوت.

هبوط مبيعات التجزئة


وأغلقت غالبية القطاعات الأحد عشر في المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض، وجاءت أسهم شركات السلع الاستهلاكية في مقدمة الخاسرين.
وسجلت أسهم هوم ديبوت هبوطا حادا بعد أن أعلن أكبر تاجر للتجزئة لتحسين المنازل في الولايات المتحدة عن مبيعات جاءت دون التوقعات للمرة الأولى في نحو عامين.
وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية على انخفاض كبير بعد أن سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق لخمس جلسات متتالية.
وأنهى داو جونز جلسة التداول اليوم منخفضا 279.68 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 35345.72 نقطة.

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و هبط المؤشر ستاندر اند بوزر 500 القياسي 31.63 نقطة، أو 0.71 بالمئة، ليغلق عند 4448.08 نقطة.
ووفقا لرويترز أغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 137.58 نقطة، أو 0.93 بالمئة، إلى 14656.18 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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