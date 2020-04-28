الأسهم الأمريكية تتراجع الثلاثاء تحت ضغوط خروج مستثمرين

هناك أقبال من المستثمرين على الخروج من أسهم النمو القيادية.

تراجعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء تحت ضغط من إقبال المستثمرين على الخروج من أسهم النمو القيادية.

ويتزامن مع انتعاش آمال تحقيق التعافي الاقتصادي بعد أن بدأت الولايات في تخفيف القيود التي تم فرضتها لمكافحة فيروس كورونا.

الأسهم الأمريكية تتراجع

وهبطت جميع أسهم التكنولوجيا المدرجة على المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاث، لكنها لا تزال تبتعد بنسبة 205 عن القمم القياسية التي بلغتها في فبراير الماضي.

وتحسن أداء الشركات الأصغر حجما مقارنة بنظيرتها الأكبر حجما خلال الأيام القليلة الماضية؛ لأنها ستستفيد بشكل أكبر من تخفيف قيود الإغلاق العام.

وارتفع مؤشر رسل 2000 الذي يتتبع الشركات صغيرة الحجم لتسجل الصعود الخامس على التوالي.

وحذر مسئولون بالبيت الأبيض من أن حصيلة الوفيات ربما تقفز بمعدلات أكبر حال إقبال الولايات على فتح الاقتصاد قبل الميعاد المناسب.

تراجع أرباح الشركات

ومن المتوقع تراجع أرباح الشركات المقيدة على مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 14.8% نزولا من مستويات العام الماضي.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 32.23 نقطة أو بنسبة 0.13% ليصل إلى 24,101.55 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 15.09 نقطة أو بنسبة 0.52% ليصل إلى 2,863.39 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 122.43 نقطة أو بنسبة 1.4% ليصل إلى 8,607.73 نقطة.

وهبطت أسهم شركات الرعاية الصحية بنسبة 2.1%. وحذرت شركة ميرك من تراجع إيرادتها لعام 2020 بنحو 2.1 مليار دولار.

وهبط سهم الشركة بنسبة 3.3%.

وقفزت أسهم شركة هارلي-ديفيدسون لتصنيع الدراجات بنسبة 15.2% بعد أن اتخذت الشركة خطوات لدعم سيولتها و احتياطياتها النقدية.

وارتفع سهم شركة بيبسي كولا بنسبة 1.4% بدعم من استفادة الشركة من انتعاش الطلب على المشروبات الخفيفة بفعل أوامر البقاء في المنزل.

