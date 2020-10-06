الأسهم الأمريكية تتراجع الثلاثاء بعد وقف المفاوضات مع الديمقراطيين

تراجعت الأسهم الأمريكية تراجعا حادا يوم الثلاثاء لتغلق منخفضة بعد قول الرئيس دونالد ترامب إنه قرر وقف المفاوضات مع الديمقراطيين بشأن مشروع قانون لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا إلى ما بعد الانتخابات.

وقف المفاوضات مع الديمقراطيين

كانت الأسهم مرتفعة قبل التصريحات، لكنها انخفضت بعد تغريدة ترامب على تويتر. إصابة الرئيس ترامب بمرض كوفيد-19

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 ليصل أدنى مستوياته خلال الجلسة بعد التغريدة هابطا بنسبة 2%.

وهبطت كذلك أسهم شركات الطيران، إذ تراجعت أسهم شركات الطيران المتحدة بقيادة شركة يونتيد ايرلاين التي نزل سهمها بنسبة 3.6% خلال جلسة اليوم.

وقفز مؤشر التقلبات ليصل إلى قمة قياسية.

وقال روبرت فيبس، المدير لدى بير سترلينج كابيتال مانجمنت في أوستن بولاية تكساس، ”معظم موجة الصعود التي عرفناها في الأسبوع الأخير على وجه الخصوص كان قائما على الآمال حيال حزمة تحفيز إضافية..

لكن لم تعد هناك مبررات كافية الآن لتوظيف الأموال قبل الانتخابات.“

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 381.15 نقطة بما يعادل نسبة 1.35% إلى 27767.49 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 48.15 نقطة أو بنسبة 1.41% ليسجل 3360.48 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 179.31 نقطة أو بنسبة 1.58% إلى 11153.18 نقطة.

وفي وقت سابق من الجلسة، حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي من أن تعافي الاقتصاد الأمريكي أبعد ما يكون عن الاكتمال.

وقال باول إن انتعاش الاقتصاد المحلي قد يتحول إلى انكماش في حالة عدم احتواء فيروس كورونا بفعالية وصيانة النمو.

وتراجعت أسهم سلع الكماليات بنسبة 2.1% خلال تعاملات اليوم، لكن غالبية القطاعات الرئيسية هبطت بنسبة 1% على الأقل.

تعاملات الأثنين

وفي ختام تعاملات الأثنين، ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة، متعافية من تراجعات الجلسة السابقة، مع توقع المستثمرين تمرير محفزات مالية جديدة.

وجاء الصعود مدعوما كذلك من أنباء أن الرئيس دونالد ترامب سيغادر المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب الرئيس ترامب تغريدة على تويتر يقول فيها إنه يشعر بتحسن صحته وأضاف أنه سيغادر مركز ولتر ريد القومي الطبي في وقت لاحق.

وقفزت أسهم ريجينيرون للصناعات الدوائية بعد أن قال طبيب ترامب إنه عولج بدواء من إنتاجها.

وتنتج الشركة أجسام مضادة تخضع لمرحلة التجارب من مرض كوفيد-19 الذي قتل أكثر من مليون شخص في العالم وتسبب في اضرار اقتصادية بالغة.