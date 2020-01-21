الأسهم الأمريكية تتراجع الثلاثاء بضغط من انتشار عدوى فيروسية في الصين

أكبر الخسائر كانت من نصيب شركات السياحة لتزامن انتشار العدوى مع احتفالات العام القمري الجديد

تراجعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء نزولا من أعلى مستوياتها بدعم من عودة المستثمرين من عطلة نهاية الأسبوع، بعد تفشي عدوى فيروسية في الصين وإصدار توقعات متدنية لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي من صندوق النقد الدولي.

هبوط ثلاث مؤشرات رئيسية

وحسب وكالة رويترز، هبطت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة نزولا من قمم قياسية بلغتها طيلة عدة أيام ماضية ومن أفضل أداء أسبوعي خلال عدة أشهر.

وواصلت المؤشرات خسائرها بعد تأكيد صدر من مركز التحكم في الأمراض والوقاية منها بظهور الحالة الأولى في الولايات المتحدة من الفيروس التاجي الذي قتل حتى الآن ستة أشخاص في الصين.

وقال بيتر كارديلو خبير السوق لدى شركة سبارتن كابتل للأوراق المالية في نيويورك :” إذا تبين أنها عدوى فأين يمكن النجاة منها؟”

أكبر الخسائر من نصيب شركات السياحة

وتلقت أسهم شركات السياحة أكبر الخسائر لأن أنباء انتشار عدوى الفيروس التاجي تزامنت مع احتفالات العام القمري الجديد في الصين.

وهبط مؤشر نيوريورك لأسهم شركات الطيران بنسبة 3.7%.

وهبطت أسهم شركة يونتيد إيرلاين بنسبة 5.3% بينما هبطت أسهم شركة كارنفال كورب بنسبة 2.6%.

وهبطت أسهم الفنادق و مشغلي صالات القمار في مدينة لاس فيجاس ساندس كورب وأسهم شركة واين ريزورتز للمنتجعات السياحية اللتان تحتفظان بعمليات ضخمة في الصين بنسبة 5.0% و 6.6% على التوالي.

وهبطت أسهم موقع بوكنج دوت كوم القابضة لحجز الرحلات وشركة ترب ادفايزر بنسبة 2% لكليهما.

وهبطت كذلك أسهم شركات الحديد والصلب التي لها تعرض كبير في الصين. وهبطت كذلك أسهم شركة يونتيد ستيت ستيل كورب بنسبة 6.1%.

أسهم بيونج تتراجع

وهبطت أسهم شركة بيونج صاحبة أكبر وزن نسبي في مؤشر داو للأسهم القيادية.

وذلك عقب تقارير إشارت إلى أن شركة بيونج المنتجة لطراز 737 ماكس ربما تخفق في الحصول على تصريح بعودتها للخدمة بحلول شهر يونيه أو يوليو القادم.

وقرر صندوق النقد الدولي من ناحية أخرى تخفيض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي لعامي 2020 و 2021. ويمكن إرجاع السبب وراء تخفيض توقعاته إلى التأثيرات السلبية المترتبة على الحرب التجارية الأمريكية الصينية وتباطؤ النمو في الهند وغيرها من الأسواق الناشئة الأخرى، حسب وقالت كريستلينا جورجيف العضو المنتدب في الصندوق.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 174.19 نقطة أو بنسبة 0.59% ليصل إلى 29,173.91 نقطة.

مؤشر ستاندر آند بورز 500 يهبط

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 8.22% أو بنسبة 0.25% ليصل إلى 3,321 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 22.07 نقطة أو بنسبة 0.24% ليصل إلى 9,366.88 نقطة.



واستمر إصدار الشركات تقارير أرباحها للربع الأخير من العام الماضي. وينتظر المستثمرون صدور النتائج عن شركة نيتفليكس وشركة انترناشنال بيزنس ماشين قريبا.

وأعلنت شركة هلبرتون لخدمات حقول البترول تكبدها تكاليف بقيمة 2.2% لإصلاح أصولها خلال الربع الأخير من 2019. وذلك تحت ضغط من ضعف نشاط التنقيب عن البترول في حقول النفط الصخرية. وبخلاف التكاليف الإضافية للشركة، تخطت هلبرتون تقديرات أرباحها. وارتفعت أسهما بنسبة 0.1%.

تراجع أسهم «نيتفليكس»

وهبطت أسهم شركة نيتفليكس بنسبة 1.3% قبل إصدار تقريرها الفصلي.

وقفزت أسهم سلاسل كوتسكو لتجارة الجملة بنسبة 2.5% بعد قيام شركة اوبنهايمر برفع تصنيف أسهمها إلى ” صاحبة أداء متفوق.”

وارتفعت أسهم شركة انتل كورب بنسبة 2.0% بعد قيام ثلاثة شركات سمسرة برفع مستهدفاتها السعرية لأسهم شركة انتل المصنعة للشرائح الالكترونية.

وارتفعت أسهم شركة تسلا لتصنيع المركبات الكهربائية بنسبة 6.2% بعد رفع المستهدف الشعري لشركة ستريت ريسرتش الجديدة إلى 800 مليون دولار للسهم.