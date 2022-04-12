انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الإثنين، وعمقت خسائرها في ظل المخاوف المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.

وأوضحت مسؤولة المركزي الأمريكي “لورييتا ميستير” اليوم بأنها متفائلة حيال عودة التضخم إلى المعدل المستهدف من حانب الفيدرالي (2%) خلال عام 2023.

وأكدت “ميستير” على أنها لا تتوقع تضرر الاقتصاد الأمريكي أو تعرضه للركود نتيجة تسارع وتيرة رفع الفائدة.

وسوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات التضخم في أمريكا عن شهر مارس الماضي.

هذا، وقد تجددت أعمال القتال والعمليات العسكرية من جانب الجيش الروسي على مدينة “ماريوبول” الأوكرانية المحاصرة.

من ناحية أخرى، تجري فاعليات الانتخابات الرئاسية في فرنسا وسط توقعات بجولة حاسمة بين “إيمانويل ماكرون” و”مارين لو بان”.

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.2% (نحو 413 نقطة) إلى 34308 نقاط.

و انخفض “إس أند بي 500” الأوسع نطاقا بنسبة 1.7% (نحو 75 نقطة) إلى 4412 نقطة. وانخفض “ناسداك” بنسبة 2.2% (ما يعادل 299 نقطة) إلى 13412 نقطة.