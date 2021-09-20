بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تتراجع الاثنين وسط حالة انعدام اليقين

صدرت بيانات اقتصادية متضاربة شملت تباطؤ التضخم وارتفاع مبيعات التجزئة
أيمن عزام 9:02 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21 9:02 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الاثنين وسط حالة انعدام اليقين ، وذلك بعد تسجيل خسائر في الأسبوع الماضي. ومن المنتظر، غدًا الثلاثاء، بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي؛ لمناقشة السياسة النقدية وحالة التوظيف والتضخم في ضوء البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا.

حالة انعدام اليقين

ويسود عدم اليقين في الأسواق بشأن خطوات الفيدرالي بعد صدور بيانات اقتصادية متضاربة شملت تباطؤ التضخم وارتفاع مبيعات التجزئة خاصة وأن البنك المركزي ألمح إلى البدء في تقليص مشترياته من السندات قبل نهاية العام الحالي.

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في سياق منفصل حذرت وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن عدم رفع أو تعليق سقف الدين في البلاد ربما يؤدي إلى نفاد الأموال اللازمة خلال أكتوبر المقبل.

وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 470 نقطة) إلى 34117 نقطة.

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 وانخفض مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.4% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 4370 نقطة.

وتراجع “ناسداك” بنسبة 1.6% (ما يعادل 250 نقطة) إلى 14796 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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