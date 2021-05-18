الأسهم الأمريكية تتراجع الاثنين بضغط من أسهم التكنولوجيا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الإثنين، بضغط من أسهم التكنولوجيا وسط إشارات على تنامي التضخم مما أثار مخاوف المستثمرين بخصوص احتمال تشديد السياسة النقدية.

تراجع أسهم التكنولوجيا

ومن بين قطاعات مؤشر ستاندرد اند بورز الرئيسية ال11 التي تراجعت الإثنين، كانت أسهم التكنولوجيا والمرافق وخدمات الاتصالات أكبر الخسائرين، إذ هبط كلا منها بنسب تراوحت بين 0.7% و0.9%.

وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز أكبر قفزة يومية خلال شهر في تعاملات الجمعة وسط شراء المستثمرين الأسهم الهابطة في أعقاب تراجع خلال وقت مبكر من الأسبوع وسط مخاوف بخصوص التضخم وتشديد أسبق من المتوقع على يد مجلس الاحتياط الفيدرالي.

سيتم فحص أرباح الأسبوع الجاري بحثا عن إشارات حول عما إذا كانت الأسعار الصاعدة كان لها أدنى تأثير على طلب المستهلكين وعما إذا كانت شركات التجزئة تستطيع استدامة زخم أرباحها القوية.

كما هبطت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة مثل ماراثون ديجتال ورايت بلوكتشين وكوينبيس بنسب تراوحت بين 3 و 7% وسط تأرجح البتكوين في جلسة متقلبة عقب تويتة لرئيس شركة تسلا إيلون ماسك حول ممتلكات الشركة من البتكوين.

وفي الوقت الراهن الذي يشهد قرب انتهاء موسم الأرباح، من المتوقع أن يقفز إجمالي أرباح شركات ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 50.6% مقارنة بعام سابق، بحسب بيانات ريفنتف للبيانات.

وقالت شركتي أ.تي&تي وديسكفري إنهما سيدمجان أصول المحتوى لإنشاء شركة عالمية مستقلة للترفيه والإعلام.

وهبطت أسهم أ.تي&تي بنسبة 2.69% بينما هبط سهم ديسكفري بنسبة 5.04%.



وفي ختام التداولات، انخفض “داو جونز” بنسبة 0.1% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 34327 نقطة.



وانخفض “ناسداك” بنسبة 0.4% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 13379 نقطة.

وتراجع مؤشر “ستاندرد اند بورز 500” بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط).