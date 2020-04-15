الأسهم الأمريكية تتراجع الأربعاء وسط توقعات اقتصادية قاتمة

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء وسط تسبب التوقعات القاتمة و تقارير أرباح الشركات خلال الربع الأول في تعزيز المخاوف بشأن نطاق الأضرار الناجمة عن عدوى جائحة كورونا.

الأسهم الأمريكية تتراجع

وهبطت أسهم بنك أوف أمريكا وسيتي جروب بفعل تراجع أرباحهما. ينضم البنكان لذلك إلى جي بي مورجان تشيس وويلز فارجو اللذان أوردا تراجع أرباحهما خلال الربع الأول.

وهبطت كذلك الأرباح الفصلية لمجموعة جولدمان ساكس بعد تخصيصهما أموالا أكبر لتغطية قروض الشركات المتوقع تعثرها خلال الأشهر القادمة.

وهبطت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 8.7% في مارس. وسجل ناتج التصنيع أكبر تراجع خلال 74 عاما.

وأظهر مسح هبوط نشاط التصنيع في ولاية نيويورك في أبريل ليصل إلى أدنى مستوياته.

وتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل الاقتصاد العالمي أكبر كساد منذ ثلاثينات القرن الماضي.

حزمة المحفزات تنعش الأسهم

وكانت الأسهم الأمريكية قد تعافت صعودا من قيعان بلغتها في مارس الماضي مدعومة بحزمة محفزات نقدية ومالية امريكية.

وكذلك بدعم من ورود إشارات مبكرة على بلوغ حالات الإصابة بكورونا ذروتها في بعض المناطق شديدة الإصابة.

ولا يزال مؤشر ستاندر اند بورز 500 أقل بنسبة 18% نزولا من قمته القياسية التي بلغها يوم 19 فبراير.

هبوط المؤشرات

وهبط الأربعاء مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 445.41 نقطة أو بنسبة 1.86% ليصل إلى 23,504.35 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 62.7 نقطة أو بنسبة 2.20% ليصل إلى 2,783.36 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 122.56 نقطة أو بنسبة 1.44% إلى 8,393.18 نقطة.

وهبط سهم شركة جي.سي بيني لتجارة التجزئة بنسبة 27.3% بعد أن قالت مصادر أن الشركة تبحث طلب الحصول على حماية من الإفلاس، بعد أن تسبب جائحة فيروس كورونا في الإضرار بخطط وضعتها للتعافي.

أرباح الشركات تتراجع

ويتوقع محللون تراجع أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 12.8% في الربع الأول.

وارتفعت أسهم شركة يونتيد هيلث جروب أكبر شركة تأمين صحي في الولايات المتحدة، بعد أن تمسكت بتوقعات رجحت صعود أرباحها في عام 2020. وذلك وسط إقبال شركات أمريكية كبرى على سحب توقعات أرباحها بسبب جائحة كورونا.

وقفز مؤشر التقلبات صعودا من أدنى مستويات بلغها الثلاثاء منذ 5 مارس.

