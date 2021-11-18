بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تتراجع الأربعاء مع تسارع التضخم

هبط سهم فيزا بنحو 4.7%
أيمن عزام 8:22 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21 8:22 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت الأسهم الأمريكية جلسة تداولات اليوم الأربعاء على هبوط، مع استمرار القلق حيال تسارع التضخم واستمرار صدور نتائج أعمال لشركات تجزئة. 

وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6% أو 211 نقطة عند 35.931 ألف نقطة. 

كما انخفض “S&P 500” بنحو 0.3% أو 12 نقطة مسجلًا 4688 نقطة. 

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية عند ذروتها الثلاثاء بدعم من اجتماع شي وبايدن

 وتراجع “ناسداك” بنسبة 0.3% ما يعادل 52 نقطة عند 15.921 ألف نقطة. 

كما أعلنت شركة “تارجت” عن تحقق أرباح وإيرادات أفضل من التوقعات في الربع المالي الثالث، لكن تحذيرات رئيسها بشأن تأثير ارتفاع التكاليف دفع السهم للهبوط 4.8%. 

وتصدر سهم “فيزا” قائمة أكبر المتراجعين في مؤشر “داو جونز”، بعد أن هبط بنحو 4.7% عقب إعلان الشركة وقف قبول المدفوعات عبر بطاقات الائتمان المصدرة في المملكة المتحدة بداية من العام المقبل. 

اقرأ أيضا  سبيد ميديكال تفصح عن شراء «أتلانتك القابضة» أسهمًا جديدة بقيمة 61.2 مليون جنيه
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

«صناديق الاستثمار» تواصل الأداء المتباين

جهاد سالم 6:42 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

الأسهم الأوروبية تتباين الأربعاء بعد بيانات بشأن التضخم

أيمن عزام 8:28 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

خبراء: تأجيل قواعد الشراء الهامشي إيجابية للسوق.. ونحتاج للمزيد

منى عبدالباري 6:12 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

الرقابة المالية تُعلن نتائج اجتماعها مع أطراف سوق المال لتعزيز بيئة التداول وضبط التعاملات في البورصة

أسماء السيد 5:40 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

سيراميكا ريماس تحصل على موافقة لجنة القيد لتجزئة السهم من جنيه إلى 25 قرشا

رجب عزالدين 4:14 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

تصريح لأردوغان يدفع الليرة التركية للهبوط إلى مستوى قياسي جديد

أيمن عزام 4:14 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21