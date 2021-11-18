الأسهم الأمريكية تتراجع الأربعاء مع تسارع التضخم

تراجعت الأسهم الأمريكية جلسة تداولات اليوم الأربعاء على هبوط، مع استمرار القلق حيال تسارع التضخم واستمرار صدور نتائج أعمال لشركات تجزئة.

وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6% أو 211 نقطة عند 35.931 ألف نقطة.

كما انخفض “S&P 500” بنحو 0.3% أو 12 نقطة مسجلًا 4688 نقطة.

وتراجع “ناسداك” بنسبة 0.3% ما يعادل 52 نقطة عند 15.921 ألف نقطة.

كما أعلنت شركة “تارجت” عن تحقق أرباح وإيرادات أفضل من التوقعات في الربع المالي الثالث، لكن تحذيرات رئيسها بشأن تأثير ارتفاع التكاليف دفع السهم للهبوط 4.8%.

وتصدر سهم “فيزا” قائمة أكبر المتراجعين في مؤشر “داو جونز”، بعد أن هبط بنحو 4.7% عقب إعلان الشركة وقف قبول المدفوعات عبر بطاقات الائتمان المصدرة في المملكة المتحدة بداية من العام المقبل.